Un cordón policial reconvertido en correa para el perro de Antonia

Antonia, de 61 años, estaba nerviosa el domingo pasado por la tarde después de que un incendio devorara la cochera que albergaba una plantación de marihuana en su domicilio del Secar de la Real. La mujer, embutida en un jersey azul celeste sobre una camiseta con la frase 'Comparte tu alegría' en la espalda, había visto cómo las llamas engullían su negocio y avisó a su pareja, un hombre de 54 años que se dedicaba a cuidar las plantas.

–Tengo que entrar al perro– decía Antonia a los agentes del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional que acudieron a la vivienda.

'Peque', su perro mestizo, revoloteaba entre las piernas de su dueña, las de los policías y entre camiones de bomberos que se personaron en la calle Can Socies para sofocar el incendio.

–El perro se tiene que quedar con otra persona. ¿Para qué quiere entrar en su casa?- le respondió uno de los policías.

–Yo he llamado por el fuego y tengo que cerrarla, no la puedo dejar así. Vosotros no os vais a quedar, ya me lo hicisteis una vez, lo dejasteis así. ¡Estoy muy nerviosa!

El Grupo de Atención Ciudadana de la Policía Nacional intervino 125 plantas de marihuana en la cochera.

No era la primera vez que Antonia trataba con la Policía Nacional. Aquella ocasión a la que se refería el domingo fue en 2022, cuando los agentes encontraron en su casa 400 plantas de marihuana. La pareja de Antonia, que llevaba un chándal gris, escuchaba las peticiones de la mujer, apoyado en un muro de piedra de la casa de enfrente con los brazos cruzados. No abrió la boca cuando los policías le pidieron que le acompañaran al coche porque quedaban detenidos por tráfico de drogas.

Antonia estaba nerviosa y preocupada por su perro, que no paraba quieto y no se dejaba coger ni por los agentes ni por los periodistas que cubrieron el incendio y la posterior detención. Al final una hermana de Antonia, que presenció su arresto, se hizo cargo de 'Peque' y utilizó un cordón de la Policía Nacional a modo de correa para pasearlo en la penumbra hasta su domicilio, situado a escasos metros del de su hermana arrestada.

Antonia, custodiada por un policía nacional, ha pasado este lunes a disposición judicial. | Isaac Hernández Rubio

La vivienda con la cochera incendiada por la sobrecarga en el cuadro de luz quedó precintada y los agentes se llevaron un total de 125 plantas de marihuana en un carrito de la compra rojo.