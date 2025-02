El número de pasajeros muertos en el accidente de un autobús que cayó por un puente al norte de Ciudad de Guatemala en la madrugada de este lunes aumentó a 51, mientras que el de heridos se situó en 20, informó una fuente de los equipos de rescate.

«Un dato preliminar que podemos dar hasta este momento es de 51 personas fallecidas», dijo Leandro Amado, un portavoz del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, quien detalló además que hay «aproximadamente 20 heridos, la mayoría en estado crítico».

El bus interurbano cayó la madrugada de este lunes por el puente de Belice, al norte de Ciudad de Guatemala, quedando parcialmente sumergido en un río. Las autoridades estiman que entre los 51 fallecidos hay menores de edad, pero aún no hay detalles al respecto. En un principio, se informó de que el autobús, con más de 30 años de antigüedad, transportaba a unos 50 pasajeros, pero las autoridades guatemaltecas han admitido que no hay cifras oficiales de la cantidad total de viajeros a bordo.

Carlos Hernández, portavoz de los bomberos municipales, explicó a EFE que el autobús perdió el control de los frenos y colisionó contra otros dos automóviles, impactando así en la «valla metálica de la orilla de la carretera y sigue de largo hasta caer a la hondonada (precipicio) donde se encuentra el río de aguas negras», por lo que quedó «totalmente volcado». El presidente de Guatemala, Bernando Arévalo, lamentó este lunes el accidente del bus a la vez que movilizó al Ejército y a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) hasta la zona para ayudar con las labores rescate. También declaró «luto nacional».

«La tragedia en el Puente Belice es un dolor nacional que lamento profundamente. Me solidarizo con las familias de las víctimas que hoy amanecen con una noticia desgarradora. Su dolor es mi dolor», escribió en la red social X el presidente guatemalteco. «Como Presidente, he instruido movilizar al personal del Ejército Nacional y a la CONRED a asistir en el lugar y activar criterios especiales de atención médica a los heridos. Además, he decidido decretar luto nacional, el cual prontamente será formalizado vía acuerdo gubernativo», agrega la publicación. Los cuerpos de socorro continúan con las labores de rescate