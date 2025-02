Condenado por romper las esposas y agredir a tres agentes en los calabozos de los juzgados de Manacor

Un joven ha sido condenado a cuatro meses de cárcel y a multas que ascienden a 480 euros por romper las esposas y agredir a tres policías nacionales en los calabozos de los juzgados de Manacor. El acusado, de 20 años y nacionalidad española, se declaró culpable de un delito de atentado, daños y tres leves de lesiones.

Los hechos tuvieron lugar la mañana del pasado 31 de enero en los calabozos del juzgado de Instrucción número 2 de Manacor. El procesado se encontraba detenido por un delito de violencia de género cuando fracturó los grilletes de la Policía Nacional, valorados en 55 euros, dejándolos totalmente inservibles.

Dos agentes que estaban custodiándolo le colocaron unas esposas nuevas y uno de ellos le pidió que no volviera a romperlas. El joven, en actitud desafiante y agresiva, le gritó: «Si tienes huevos me los pones de nuevo que te los reviento, si no tuvieras el uniforme en la calle no me pondrías los grilletes porque antes te reventaría».

A continuación, empujó al policía y le propinó puñetazos y codazos en el abdomen para después lanzarlo contra la pared. El acusado también agredió a otro policía y a un guardia civil que intervino para reducirlo.

El agresor, que fue defendido por el abogado Guillem Cladera, deberá indemnizar a los tres agentes agredidos con 700 euros y a la Policía Nacional con 55 euros por las esposas rotas y 180 por la funda de la pistola que llevaba el agente de la Guardia Civil, que resultó dañada durante el forcejeo con el joven.