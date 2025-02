Al ver entrar a Borja y a Juan, agentes de la Guardia Civil, María no puede parar de repetir «me salvaron, me salvaron la vida» con enorme gratitud. No es para menos, la actuación de los agentes fue clave para que María hoy pueda contar como se sintió durante el incendio de s'Albufera del pasado mes de octubre.

«Me salvaron porque cuando llegaron, a mí se me acababa la vida, me encerré en el baño y el humo ya estaba dentro, no podía hablar», cuenta emocionada ante los agentes. De hecho, al estar en silla de ruedas, sus posibilidades para escapar del fuego se veían reducidas. El humo envolvió tanto a la vivienda que incluso Borja y Josep explican que «no se veía la casa, menos mal que nos avisó un vecino y nos dijo que usted estaba dentro». El fuego, de grandes dimensiones, se produjo en una zona rural situada entre Sa Pobla y Alcudia el pasado 9 de octubre de 2024 y provocó el desalojo de diez personas. María, de 89 años de edad, se encontraba en su vivienda, una casa alejada de los núcleos más poblados. Una patrulla de seguridad ciudadana que participaba en el dispositivo, tuvo conocimiento a través de un vecino de la existencia de la mujer, que residía sola e impedida, rodeada por el humo y las llamas, por lo que se dirigieron rápidamente a la misma. Una vez allí, ante la crítica situación y el peligro que corría la mujer, los agentes accedieron al interior de la vivienda y llegaron hasta la estancia donde se encontraba en silla de ruedas, sacándola de la casa y trasladándola hasta una zona segura. Como consecuencia de ello los agentes Borja y Josep tuvieron que ser atendidos por inhalación de humos. Así ha sido el afectuoso encuentro: El reencuentro se produjo el pasado miércoles cuando los dos guardias civiles regresaron al lugar de los hechos y visitaron a María. «Mis salvadores», ha exclamado nada más verlos. No le falta razón.