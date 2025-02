El Ministerio Fiscal solicita sendas penas de un año y medio de prisión, además del pago de multas de 6.480 euros, a dos jóvenes por denunciar una falsa violación en Palma en diciembre de 2021. El juzgado de Instrucción que investigó los hechos archivó el caso por falta de pruebas. Tiempo después el perjudicado, que llegó a ser detenido por la Policía Nacional y que sigue manteniendo que las relaciones que mantuvieron fueron consentidas, las acusó de inventarse la presunta agresión sexual.

Durante el juicio, celebrado este miércoles en una sala de lo Penal de Vía Alemania, ambas procesadas, de nacionalidad española, recordaron que el día que ocurrieron los hechos, la madrugada del 4 de diciembre de 2021, no estaban en condiciones de poder consentir mantener las dos relaciones con el varón. «No nos acordábamos de nada. Llegamos a pensar que alguien nos había echado algo en la bebida en la discoteca en la que quedamos vernos con él, al que conocíamos de hacernos unos tatuajes», dijo una de las jóvenes. El fiscal sacó a relucir unos audios y unos mensajes de WhatsApp en los que una de las acusadas relataba a otra amiga con todo tipo detalles las prácticas sexuales realizadas horas antes.

La noche acabó en la vivienda del ahora perjudicado. «En el estado que estábamos no era para que nos llevara a su casa», relató una de las chicas. Ambas coincidieron en afirmar que a día de hoy tienen claro «que las relaciones no fueron consentidas». El día 15, once después de los supuestos hechos, denunciaron lo ocurrido en la Policía Nacional. «Tardamos tanto porque estábamos a la espera del informe de ginecología de Son Espases», admitió una procesada. La Policía Nacional arrestó al presunto agresor sexual, que rememoró ayer que todo aquello que sufrió le produjo temor a perder «el estudio de tatuajes y la reputación», explicó. La acusación pública solicita que le indemnicen con 10.000 euros por los daños morales. En septiembre de 2022 se decretó el archivo de la causa y la Fiscalía dedujo falso testimonio a las dos chicas.

Durante los informes, el fiscal recordó que «nadie duda que hubo alcohol aquella noche, pero las relaciones fueron consentidas», zanjó. La defensa de las acusadas, ejercida por el abogado Llorenç Salvà, solicitó la libre absolución de ambas. «No discutimos que el caso de agresión sexual se archivara, pero las chicas siguen sin recordar nada y por ello no saben si hubo consentimiento o no». El juicio quedó visto para sentencia.