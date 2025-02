No se conocían absolutamente de nada. Nunca habían cruzado palabra alguna. No existía enemistad ni relación personal, afectiva o profesional. A pesar de todo ello, no dudó en intentar matar a un indigente en Palma mientras dormía en el interior de un cajero en una entidad bancaria de la capital balear.

Agentes del Grupo de Homicidios han detenido a un joven, de 27 años años de edad, acusado de un delito de asesinato en grado de tentativa. Los hechos se remontan al pasado 18 de enero de 2025 en un cajero ubicado en una conocida calle de la barriada de Son Espanyolet. De madrugada, el ahora detenido llegó en patinete al banco y accedió al interior del mismo donde había un indigente durmiendo. Sin decir ni media palabra, comenzó a rociar un producto por la ropa, saco de dormir y pertenencias del sin techo. Acto seguido, le prendió fuego abandonando el recinto en patinete. Afortunadamente, la víctima consiguió despertarse alertado por las altas temperaturas y la intensa humareda. El hombre sufrió quemaduras de segundo y tercer grado, precisando ser atendido por personal sanitario. Así como pudo, consiguió ponerse a salvo y pedir ayuda. Una patrulla de la Policía Local de Palma fueron los primeros en llegar al lugar y auxiliar al herido. En un primer momento, se llegó a pensar que se trataba de un accidente casual. Es más, se trabajó con la hipótesis de que el mendigo estuviera fumando y se quedara dormido. Ese mismo día, tras ser atendido por personal sanitario, la víctima interpuso una denuncia. A partir de ese instante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional asumió la investigación del caso. Tras revisar las cámaras del cajero, los responsables del caso vieron a través de las imágenes a un joven llegar en patinete y prender fuego al cajero para acabar con la vida del mendigo. El problema que se encontraron los funcionarios policiales es que tenían la imagen de un joven, pero no sabían quién era. Tras numerosas gestiones, lograron descubrir que ese mismo joven, dos días antes, ya había estado allí para vigilar y analizar la zona de actuación. Es decir, que el intento de acabar con la vida del mendigo era totalmente premeditado. Tras montar un dispositivo de vigilancia en la zona y con la identidad del sujeto en cuestión se consiguió detener. Recientemente, el acusado fue trasladado hasta el juzgado de guardia donde tras prestar declaración, el juez ordenó su ingreso en prisión sin fianza. Lo más curioso y llamativo de esta situación, es que el ahora detenido, en los calabozos del juzgado mientras esperaba para declarar, de forma espontánea no paraba de decir que todo se trataba de una broma, de una gamberrada. Los presentes no daban crédito a lo que estaban escuchando y lo atribuían a que posiblemente no estaba bien de la cabeza. Finalmente, el acusado fue enviado a la cárcel.