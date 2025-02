En muchas ocasiones, las apariencias engañan. Un menor de edad, de 17 años, se había convertido en el líder de una banda de atracadores que operaba en Palma desde hace meses. Agentes del Grupo de Atracos de la Policía Nacional han detenido a tres españoles de 17, 18 y 19 años respectivamente, por el asalto a punta de cuchillo de un salón de juegos en Son Gotleu y de un restaurante en la barriada de Santa Catalina.

La investigación se inició el pasado 21 de enero cuando, a las cuatro de la madrugada, se produjo un atraco en un salón de juego. Un joven accedió al interior del establecimiento con la cara tapada y se dirigió a la empleada diciéndole: «No me mires a la cara. Dame todo lo que tienes por las buenas. Dame el dinero». La trabajadora le indicó que no había mucho efectivo en ese momento pero que no le hiciera nada que se lo iba a dar todo. El joven, en perfecto español, le dijo que no llamara a la policía. La dependienta entró en estado de shock y se quedó totalmente bloqueada fruto del miedo.

En ese momento, el atracador accedió al interior de la barra amenazando a la empleada con un cuchillo que esgrimía a la altura de la cintura, obligando a la trabajadora a abrir las cajas registradoras mientras le apuntaba en todo momento con el cuchillo de grandes dimensiones. Una vez que se apoderó del dinero, el ladrón huyó del lugar al tiempo que amenazaba de nuevo a la trabajadora «No llames a la policía o te pasará algo. Tengo un arma en mi casa, no me denuncies», gritaba una y otra vez.

Los agentes llevaron a cabo las pesquisas correspondientes, logrando identificar al joven por lo que llevaron a cabo un dispositivo para la localización del mismo. El pasado jueves, los investigadores del Grupo de Atracos procedieron a la detención del primero de los autores al que le imputaron un robo con violencia e intimidación. Durante el registro se intervinieron diferentes efectos, consiguiendo recuperar la práctica totalidad del botín. También se encontraron otros efectos de dudosa procedencia en el domicilio del arrestado de los cuales tiraron del hilo y consiguieron descubrir que los objetos localizados fueron sustraídos en un restaurante del barrio de Santa Catalina en Palma, donde accedieron días después forzando la puerta. Por tal motivo, también procedieron a su detención como presunto autor del robo con fuerza en el restaurante.

El joven pasó a disposición judicial donde se decretó prisión provisional. Los investigadores lograron esclarecer que el detenido había sido inducido a cometer el robo con violencia e intimidación en el local de ocio por parte de otros dos jóvenes, uno de ellos, menor de edad y considerado el líder de la banda. Acto seguido se emitió una orden de detención y en la madrugada de este sábado se detuvo al resto de la banda.