Siete años y medio de cárcel a los turistas italianos que violaron a una joven en un hotel de Palmanova

La Audiencia Provincial de Palma ha condenado a penas que suman siete años y medio de cárcel a los dos turistas italianos acusados de violar a una joven en un hotel de Palmanova en septiembre de 2021. Asimismo, los procesados deberán indemnizar a la víctima, que fue asistida por el abogado Alejandro Murillo, en 15.000 euros.

El Tribunal, que ha apreciado en ambos la atenuante de dilaciones indebidas, ha sentenciado a uno de los dos enjuiciados a cinco años, el que forzó y penetró vaginalmente a la chica, y a dos y medio a su amigo, que se masturbó delante de ella y eyaculó en su cara. Ambos negaron los hechos durante la vista celebrada el pasado día 21 de enero. El fallo, al que ha tenido acceso Ultima Hora, considera que tras el juicio, y después del testimonio de todas las partes, «existe suficiente prueba de cargo para enverar la presunción de inocencia que ampara a los acusados».

Durante el juicio la perjudicada, a través de videoconferencia, relató cómo conocieron ella y su amiga a los acusados. «Estábamos en el mismo hotel y nos habíamos visto por las zonas comunes. La noche de los hechos nos vimos fuera y hablamos. Uno de ellos consiguió mi Snapchat y luego me escribió que fuéramos a su habitación las dos», relató. Y sólo fue ella. «Al entrar iba bien, había bebido, pero no mucho. De repente todo cambió cuando me arrinconaron en la terraza», dijo.

Allí uno de los transalpinos empezó a besarla, en principio de manera correspondida, y a realizarle tocamientos delante del otro enjuiciado. «Me agobié mucho y le dije que parara. Segundos después me llevó a la cama y me tumbó». Ahí se produjo la agresión sexual. Le bajaron la falda pantalón que llevaba y uno de ellos la penetró vaginalmente. El otro se masturbó a su lado y eyaculó en la cara de la joven. Ella no paraba de repetir que pararan. «Dije 'stop, stop' varias veces, pero no hacían caso».

Los acusados únicamente respondieron a preguntas de su abogada. Negaron todo. Sólo admitieron que uno de ello se besó con la denunciante. Nada más. El fallo no es firme y puede ser recurrido al TSJIB.