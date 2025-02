Investigan una oleada de robos de perros de raza en Mallorca

Vecinos de distintos municipios de Mallorca denuncian una oleada de robos de perros de raza. En concreto, las localidades donde han actuado los ladrones son: Palma, Algaida y Llucmajor. Los perjudicados ya han presentado sus denuncias ante la Guardia Civil, que ahora investiga lo ocurrido.

Annika, residente en Algaida, busca a Puk, un Beagle cuyo paradero se desconoce desde el sábado pasado. «Desapareció el 18 de enero en una finca situada entre Algaida y Montuïri. Apenas tiene dos años y es muy sociable. Confía en todas las personas y siempre juega con otros perros», comenta entristecida la mujer.

Si algo tiene claro la afectada, es que no se trata de una simple desaparición. «Alguien se llevó a Puk a su casa o a su terreno», asegura la propietaria, que no pierde la esperanza de encontrar al can. «Le hemos buscado por todas partes y publicado carteles en Facebook».

La residente del pueblo ya ha presentado denuncia ante las autoridades. «Lo hemos denunciado a la Guardia Civil y hay más afectados. Creo que hay otros perros de raza que han desparecido del mismo modo, por lo que si alguien no encuentra al suyo, puede considerar que se lo han robado. Yo solo quiero que Puk vuelva a casa sano y salvo».

Por otro lado, Magdalena, una vecina de Palma también ha sido víctima de esta oleada tan peculiar. «Tenía a mi Bulldog francés en casa de mi abuela en Son Sardina y se lo han llevado», comenta la joven.