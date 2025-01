Infiltrats. Así se titula el reportaje del programa ‘30 minutos’ de 3.Cat que reproduce por primera vez en televisión el momento de la pillada a un agente encubierto de la Policía Nacional en España. Se trata de la mallorquina Maria Isern Torres, agente infiltrada en los movimientos sociales de Cataluña.

Los hechos sucedieron en julio de 2023. El activista Òscar Campos había descubierto la verdadera identidad de la que hasta entonces era su pareja y accedió a que los periodistas de la Directa grabaran la última llamada telefónica que tendría con ella.

«¿Sabes qué no te perdonaría yo nunca en la vida? Que te llamaras Maria Isern Torres. No te lo perdonaría nunca… Te hemos pillado». Con estas palabras Óscar Campos le hizo saber a la agente que estaba al descubierto. Lo que no esperaban él ni los periodistas que grababan la videollamada es que ella permaneciera a la escucha e incluso continuara la conversación. «Hay infiltrados en toda España, ¿lo entiendes? En toda España: Salamanca, Málaga, Granada… Hay infiltrados en toda España. Es que vosotros lo habéis asociado todo al independentismo. No es verdad no es verdad…», recoge un fragmento de la llamada incluido en el reportaje.

🔴 "Considero que m'ha violat l'Estat", Clara Quatre policies nacionals s'infiltren en moviments socials fent servir les relacions sexoafectives

#TotEsMou3Cat #Infiltrats3Cat

La mallorquina afirma en la grabación a la que ha tenido acceso '30 minutos' que es «de la misma promoción que todos los otros». Los ‘otros’ son otros tres policías nacionales infiltrados bajo las identidades falsas de Marc, Dani y Ramon. Los cuatro seguían órdenes de la Comisaría General de Información, el servicio de inteligencia del Cuerpo Nacional de Policía, encargado de captar información para el orden y la seguridad pública, especializado en combatir el terrorismo. Todas sus actuaciones están bajo secreto.

""La persona que per mi era el puntal incondicional no era la persona que deia, sinó que realment es deia Maria Isern Torres i era una agent del Cos Nacional de Policia." El dia abans que la infiltració policial de la Maria surti a la llum, l'Òscar accedeix a què els… pic.twitter.com/QNooQ5LaoH — 3Cat (@som3cat) January 13, 2025

Varias personas y colectivos afectados se han querellado contra los agentes y sus mandos. Denuncian la presunta comisión de un delito de tortura y maltrato y revelación de secretos.

El documental que ahora ve la luz recoge testimonios de distintos expertos como el psiquiatra y director del centro Sira Pau Pèrez Sales, para el que lo que ocurre en este caso son «situaciones de maltrato o de tortura». Como psiquiatra ha evaluado los impactos psicológicos de las infiltraciones en una veintena de afectados. Hizo públicas sus conclusiones en una comisión de investigación creada en el Parlamento catalán.

También recoge testimonios de las víctimas del engaño. «El cerebro no es capaz de entender ni analizar la vivencia que estás teniendo porque la parte irracional de tu cabeza, de tu corazón, sigue amando a aquella persona, porque eso no desaparece de un día para otro, pero por otra parte la racionalidad entiende y comienza a construir un relato para entender todo lo que ha pasado y por qué ha pasado», dice Óscar Campos sobre su experiencia con la agente mallorquina.

«Sé que siempre lo he dicho, suena hipócrita o qué sé yo, pero es que tú me has conocido a mi de verdad. Es que no me siento… Es decir, te lo juro… Solo te he ocultado que he estudiado criminología y que soy Policía», se le escucha decir a Sonia, la agente mallorquina. Según Óscar Campos mantuvo «una actitud manipuladora hasta el final».

¿Por qué quedaron los agentes al descubierto? Infiltrats cuenta como Dani, un policía que se hacía pasar por mallorquín, había vinculado su teléfono móvil con una cuenta del colectivo social que espiaba en Barcelona, de modo que éste pudo ubicarlo en tiempo real. Tiraron del hilo y fueron revelando todas las identidades falsas.

El reportaje de ‘30 minutos’ es fruto de tres años de investigaciones periodísticas por parte de la Directa, el semanario que destapó el escándalo. Entrevista a afectados, expertos, abogados y policías. «Muchas de las personas que aparecen es la primera vez que hablan a cámara y que explican el dolor y el impacto que supuso para ellos vivir en primera persona las afectaciones de una infiltración policial. Algunos de ellos han pedido hacer las entrevistas a cara tapada por miedo a padecer acoso en redes o consecuencias en distintos ámbitos de su vida personal y laboral», explica la cadena. En Ministerio de Interior y el Cuerpo Nacional de Policía se ha negado a hablar con el equipo periodístico, según ‘30 minutos’.