«No les iba a dar el dinero, pensaba cómo enfrentarme a ellos». El propietario del locutorio (que ha preferido ocultar su identidad) atracado este martes a punta de pistola por dos jóvenes encapuchados lo tenía claro. No tenía miedo a nada y no dudó en plantar cara a los delincuentes. En una entrevista con Ultima Hora, el hombre aseguró que «estaba buscando un palo que tenía escondido, pero no lo encontré, así que opté por lanzar un lector de firmas que había en el mostrador».

El dueño del negocio, situado en el número 8 de la avenida de San Fernando, recuerda que inicialmente creía que todo era una broma. «Sobre las 21.00 había un cliente hablando por teléfono cuando entraron los dos chicos encapuchados con una pistola y un cuchillo gritando ‘dinero, dinero’. Pensé que era broma y no les hice caso, aunque luego a través de las cámaras vi que primero pasaron para ver si había alguien y entraron», relata.

En ese momento, la situación se torció y se puso violenta. «El chico de la pistola intentó correr hacia la puerta y yo comencé a tirar todo lo que tenía delante y se le cayó el arma. Robaron la cartera del cliente, porque se asustó y se la entregó», relata el comerciante.

A pesar de la gravedad del asunto, el hombre, que ya ha denunciado los hechos ante la Policía Nacional, no se lo puso nada fácil a los atracadores «No temí por mi vida, no pensé en ningún momento que me iban a disparar o clavar el cuchillo. Lo que sí pensaba es en cómo iba a coger al chico que tenía delante», asegura el perjudicado.

Ahora, unos días después de lo ocurrido, el negociante ha expresado no estar atemorizado. «Me siento bien, porque siempre he pensado en enfrentarme a todo aquel que intente quitarme mi dinero con fuerza, si quieres dinero, vienes y me dices que lo necesitas de verdad, pero de este modo, solamente me enfrentaré contigo», ha concluido el denunciante.