¿Y ahora, qué, George? Ahora has dejado a una mujer de 32 años sin vida y a dos niñas, de dos y nueve, sin madre. Ahora has dejado a unos padres sin hija y a una joven sin hermana. Ahora has engrosado la extensa lista negra de mujeres asesinadas por sus parejas en España. Ahora entrarás en la cárcel de Palma, donde ya estuviste por intentar matar a un portero de discoteca con una barra de hierro. Ahora esperarás a que llegue el día del juicio con jurado popular en la Audiencia Provincial por asesinato. George, posiblemente, serás condenadado a más de 20 años de prisión por matar a puñaladas a Chari, la madre de tus dos hijas pequeñas. ¿Y ahora, qué, George?