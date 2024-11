El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha asegurado este viernes que desconoce cuál es el sueldo del vicepresidente segundo y conseller para la Recuperación, el teniente general retirado Francisco Gan Pampols, y ha insistido en que el suyo no ha variado.

Preguntado por este asunto en una visita a Utiel (Valencia), Mazón ha recordado que hay un plazo establecido por los requisitos de transparencia para que se «establezca» este dato y ha añadido: «Estamos en plazo de actualizar esa cifra».

De todas formas, ha señalado que no puede precisar cuál es el sueldo de Gan Pampols: «Yo tampoco lo sé».

«En cualquier caso, quiero aprovechar para recordar una vez más que yo no me he subido ningún sueldo, que nadie del Consell lo ha hecho, y que me parece bastante razonable que un teniente general que vuelve al servicio público tenga los derechos retributivos de cualquier teniente general que vuelva al servicio público en la Administración del Estado», ha insistido el president.

«Yo sigo cobrando lo mismo que cobraba antes, lo mismo que he cobrado durante todo este tiempo que, por poner una comparación, es un 49 % menos que el presidente autonómico que más cobra, que es el de Cataluña», ha concluido.