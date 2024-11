El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de comparecer en el Congreso un mes «tarde» para rendir cuentas sobre la DANA «esconderse de los casos de corrupción que llevan su nombre» y «cubrirse de toda la peste de corrupción y mentiras que le rodean».

«Se ha servido de los recursos de los españoles a los que se deben y lo que tiene que hacer es pedir disculpas, devolver lo que se han llevado y marcharse, no parapetarse detrás de esta tragedia», ha afirmado el líder de la oposición en su réplica a Sánchez en la Cámara Baja.

Al jefe del Ejecutivo le ha dicho además que no ha calculado bien y que «la gente no le va a perdonar que no ejerciese sus competencias, no le va a perdonar su abandono», tras recordar que el Congreso votó la ley que cambiaba el sistema de elección del consejo de Radiotelevisión Española cuando ya se conocía la dimensión de la dana.