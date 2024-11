Compromís y Sumar han cerrado un acuerdo con Podemos y los independentistas de ERC y Junts para pedir una comisión de investigación en el Congreso que sirva para depurar responsabilidades políticas por la gestión de la DANA de finales de octubre, que causó más de 220 muertos y que asoló Valencia y otras provincias. La comisión de investigación era una reclamación de Compromís que se lanzó antes de que Sumar fijase posición.

De hecho, en un primer momento el grupo confederal solo registró una proposición no de ley recomendando que se creara, pero no una solicitud formal. Desde el PSOE, por su parte, han venido sosteniendo que aún no era el momento de exigir responsabilidades políticas, sino que la prioridad era la reconstrucción y la atención a los afectados por el desastre.

En una rueda de prensa desde el Congreso, el coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha avanzado que desde su formación van a pedir la comparecencia del presidente valenciano, el 'popular' Carlos Mazón, y también de «muchos de sus consejeros que no estuvieron a la altura e intentaron salvar un fin de semana turístico y la actividad comercial, antes que salvar vidas», ha asegurado. Pero también, según ha dicho, aunque no lo tienen todavía «definido», desde Podemos quieren llamar también a comparecer a varios ministros del Gobierno central para que expliquen «por qué no activaron ese estado de alarma que habría ahorrado muchas malas decisiones que tomó el Gobierno valenciano».

Es más, fuentes de la formación morada apuntan a que también podría llegar a citarse al presidente del Gobierno, el socialista Pedro Sánchez. «No es una posibilidad a excluir», sostienen. En todo caso, aún no se sabe si la comisión de investigación saldrá adelante ni quien tendrá la representación del Grupo Mixto en dicho órgano, si Podemos u otro de los partidos de esa agrupación heterogénea.

LA SOMBRA DE MAZÓN

También la portavoz de Sumar, Verónica M. Barbero, en rueda de prensa ha puesto el foco en el 'barón' del PP, ya que considera que ha demostrado su «incapacidad, irresponsabilidad y falta de empatía». «La sombra de Mazón cae cada vez más sobre el señor Feijóo», en referencia al líder del PP. Respecto a la posibilidad de citar a Sánchez, tanto Martínez Barbero como el portavoz de En Comú, Gerardo Pisarello, han señalado que todavía no es el momento de informar sobre la lista de comparecientes.