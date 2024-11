El síndic de Compromís en Les Corts Valencianes, Joan Baldoví, ha ofrecido este lunes los 15 diputados de su grupo parlamentario al PSPV-PSOE para presentar una moción de censura al president de la Generalitat, Carlos Mazón, tras la gestión que ha hecho de la DANA.

Baldoví ha explicado a los medios de comunicación que la presentación de una moción de censura necesita de 20 diputados -el reglamento de Les Corts establece que la puede proponer la quinta parte de los 99 diputados que conforman el hemiciclo-, por lo que han hecho este ofrecimiento a los socialistas, que tienen 31. O los socialistas «nos dejan los 5 diputados que nos faltan» para la moción de censura, «o la presentamos conjuntamente», ha añadido Baldoví, quien ha pedido que todos los grupos, y en especial el socialista, sean «coherentes» con lo que dijeron el viernes pasado en Les Corts en la comparecencia de Mazón.

Ha señalado que «por dignidad y por decencia» es «absolutamente necesario» presentar esta moción de censura, aunque no fructifique, tras una comparecencia de Mazón en la que no solo no presentó su dimisión inmediata, sino que se reafirmó en querer liderar la reconstrucción pese a no estar «ya legitimado» para seguir. «Quien no ha sabido liderar la tragedia y, sobre todo, quien no ha sabido liderar los días posteriores a esta tragedia no está legitimado para seguir reconstruyendo y volver a la normalidad», ha aseverado el síndic de Compromís, quien ha puesto como ejemplo que, según adelanta este lunes eldiario.es, el primer contrato tras la dana se ha adjudicado al jefe de gabinete de Mazón.

Baldoví ha avanzado que no aspiran a tener un cargo en el nuevo Consell, sino que lo primordial es que Mazón no siga «ni un minuto más» al frente de la presidencia de la Generalitat, y ha asegurado que si hubieran tenido los diputados suficientes habrían registrado la moción de censura el mismo viernes pasado. Las razones para presentar esta moción «son más que justas», ha afirmado el síndic de Compromís, quien ha explicado que ha trasladado ya esta propuesta a su homólogo socialista, José Muñoz, quien le ha dicho que la comunicará a la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra de Ciencia, Diana Morant. Baldoví ha acusado a Mazón de «mentir» en su comparecencia en Les Corts y no responder a las preguntas «clave» de dónde estaba ese día y por qué envió la alerta tarde, y ha asegurado que en el PP hay diputados «muy críticos» con la actuación del president.

Preguntado por la propuesta del PSPV de que se nombre un president y un Consell técnico, ha afirmado que «la única opción es apartar a Carlos Mazón de la presidencia de la Generalitat» y ha considerado que la sociedad está pidiendo que presenten una moción de censura tras haber demostrado «que no se quiere ir», por lo que «habrá que echarle». Mazón tiene «mucho interés en quedarse para gestionar los miles de millones que van a venir» para la reconstrucción, según Baldoví, quien ha lamentado que se vuelva a las prácticas del anterior PP, al haber adjudicado un contrato a una empresa en la que trabajó su jefe de gabinete y compañero de piso. Joan Baldoví ha pedido finalmente que Mazón enseñe la lista de llamadas telefónicas de la tarde del día de la dana, y ha explicado que ya han pedido la factura de la comida que mantuvo ese día, cuando «no estaba donde tenía que estar».