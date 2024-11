El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha rechazado este sábado entrar en «polémicas» sobre la gestión de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, y ha subrayado que la prioridad ahora es atender las necesidades de las personas afectadas.

«No entramos en polémicas, no es el momento. El cien por cien de nuestra energía, vuelvo a decir, es para la reconstrucción y, sobre todo, es para quienes realmente nos lo demandan y a quienes nos debemos, que no son otros que la sociedad, en este caso la sociedad valenciana», ha declarado a los medios tras asistir este sábado a una nueva reunión del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Comunitat Valenciana.

Con frases de este tipo, Marlaska ha evitado en varias ocasiones comentar la polémica política generada por la gestión de la dana por parte de la Generalitat Valenciana, preguntado por ejemplo si la consellera de Justicia, Salomé Pradas, al mentir por haber asegurado que no le ofrecieron ayuda de la Unidad Militar de Emergencias (UME) poco después de la catástrofe.

Marlaska también ha evitado polemizar con el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que insiste en que no recibió ninguna llamada la tarde del 29 de octubre de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, a diferencia de lo que defiende ella misma.

Sobre este asunto, Marlaska se ha remitido a las palabras de Ribera, ha dicho que «ya habrá tiempo para hablar de responsabilidades y de evaluar el conjunto de actuaciones» y ha subrayado que ahora mismo «el cien por cien de los esfuerzos» están destinados a la «reconstrucción» y a «trabajar por los ciudadanos de Valencia». «El Gobierno de España está centrado única y exclusivamente en responder a las necesidades de la gente, a las necesidades también de los voluntarios, a una reestructuración rápida y seria de la vida dentro de la normalidad posible», ha declarado el ministro, que ha añadido que estarán «el tiempo que sea necesario colaborando con el Gobierno de la Generalitat».