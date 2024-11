La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, se ha mostrado hoy convencida de que se depurarán responsabilidades políticas, y ha aseverado en declaraciones a RNE: «yo sé lo que haría en una circunstancia así».

«¿Que haría?» le ha preguntado el periodista, y la ministra ha respondido: «yo en determinadas decisiones o no decisiones que algunos no han tomado pues seguramente no me hubiera podido levantar del suelo»; y en otro momento de la entrevista, y al ser preguntada por posibles dimisiones o ceses, ha añadido: «cada uno que cargue con su responsabilidad y sus decisiones».

Diana Morant ha incidido en que sí sabe dónde estaba la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, que alertó a los alcaldes de la zona, que trató de hablar en varias ocasiones con la consellera y que estuvo ofreciendo medios para afrontar la situación.

La secretaria general del PSPV-PSOE ha insistido en la importancia ahora de sumar esfuerzos para tratar de cubrir las necesidades inmediatas de las personas damnificadas y en hacerlo de forma coordinada para que todas las medidas que se vayan implementado sean lo más eficientes posibles. Morant, quien ha expresado en varias ocasiones durante su intervención el inmenso dolor por las vidas que se han perdido, ha incidido en el interés de todas las administraciones e instituciones por agilizar primero las labores de rescate y la reconstrucción de servicios e infraestructuras, para después «relanzar» a los municipios que se han visto afectados por las devastadoras inundaciones.

Ha reiterado que los socialistas valencianos respaldarán los presupuestos de la Generalitat valenciana para el próximo año, que deberán incluir -ha dicho- todo lo necesario para recuperar la normalidad en la zona afectada por la dana.

Este pasado jueves la consejera valenciana de Justicia e Interior, Salomé Pradas, negó que la delegada el Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, le ofreciera el despliegue de medios ante la dana el mismo 29 de octubre y, además, denunció que no les dieron ninguna información de cómo evolucionaba el temporal.

En declaraciones a À Punt, la televisión autonómica valenciana, la consellera ha indicado que Bernabé comunicó que acababa de tener una reunión con su equipo, pero en ningún momento le trasladó ningún dato alarmante ni le ofreció el desligue de la Unidad Militar de Emergencias (UME). «No nos dan ninguna información de cómo evoluciona esa dana y es por parte del alcalde de Utiel como nos enteramos de que están empezando las inundaciones en Utiel», ha señalado, y ha dicho que tras esa comunicación, reaccionaron inmediatamente y pidieron activar la UME.

Rras una información adelantada por la Ser, la ministra y secretaria general del PSPV señaló que desde que a las 12 horas se conoció la alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) empezaron «las llamadas de la delegada del Gobierno a la consellera», que es la que tiene las competencias en Emergencias, para ofrecerle los medios que necesitara. Desde la Conselleria de Justicia e Interior han reconocido como cierto que Pradas recibió una llamada de Bernabé a las 12:23 horas en la que trataron y hablaron sobre la situación provocada por las lluvias en la provincia de Valencia, y quedaron en seguir en contacto ante cualquier evolución. «En esa conversación la delegada no plantea nada específico ni nada referido a la UME», han afirmado para añadir que la consellera le comunicó que se iba a reunir de forma inmediata con todo su equipo de emergencias en el Centro de Coordinación de l'Eliana (Valencia).