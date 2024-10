La Guardia Civil de Calvià ha detenido en el aeropuerto de Palma a una pareja de turistas británicos por causar desperfectos valorados en 1.046 euros en un hotel de cuatro estrellas de Magaluf. Los jóvenes, un chico de 27 años y una chica de 28, fueron condenados este sábado en un juicio rápido celebrado en Palma a una multa de 360 euros cada uno y a indemnizar al hotel. Los acusados, defendidos por el abogado David Barón, se declararon culpables de un delito de daños.

Los hechos se produjeron el pasado 11 de octubre en un hotel situado en la Avinguda de l'Oliver. La directora del establecimiento recibió el aviso de que había mucho ruido en la habitación 2439 y una encargada de calidad se dirigió al cuarto para comprobar que no hubiera ningún incidente. Una mujer le abrió la puerta y le dijo que todo estaba correcto.

Una vez pasada la hora de realizar el check out los trabajadores del hotel regresaron a la habitación y observaron que había una serie de desperfectos: dos televisiones con las pantallas destrozadas, el vinilo de la ducha arrancado y cuatro tazas rotas. Los empleados llevaron a cabo unas gestiones para tratar de localizar a los clientes y comprobaron que ya no se encontraban en el establecimiento y que se habían marchado sin hacer el check out. A continuación pusieron los hechos en conocimiento de la Guardia Civil de Calvià.

Una patrulla acudió al hotel de Magaluf y llevó a cabo una inspección ocular en la habitación 2439. Los agentes observaron que había un gran desorden en el cuarto con ropa de cama y cristales de botellas rotas en el suelo. Los dos televisores tenían las pantallas partidas a causa de golpearlas, según fuentes de la investigación, con algún tipo de objeto contundente y la cristalera que separa la habitación del baño para dar opacidad entre ambos habitáculos tenía el vinilo arrancado en la parte superior izquierda.

Los agentes se dirigieron enseguida al aeropuerto de Palma y detuvieron a la pareja de turistas británicos, alrededor de las 15.40 horas, por un delito de daños. Este sábado por la mañana fueron conducidos al juzgado de guardia y quedaron en libertad tras celebrarse un juicio rápido por un delito de daños.