Los vecinos de la barriada de Son Ferriol siguen en pie de guerra contra las oleadas de robos que llevan sufriendo desde hace ya varios meses. La última tuvo lugar la madrugada de este martes en una casa situada en la calle Faust Bonafé, donde dos ladrones saltaron el muro de la vivienda para acceder al patio y sustrajeron dos plantas de cyca, valoradas en setecientos euros.

«Llegamos a las once de la noche a casa, y a las siete de la mañana, cuando saqué el coche, fui a ver si había apagado la luz del portal y me di cuenta que no estaban. Al principio pensé que mi mujer las había cambiado de sitio, pero no fue así. Hasta las plantas se llevan», explica Albert, morador de la vivienda. Gracias a las cámaras de vigilancia que había instaladas en el inmueble, el denunciante pudo facilitar las labores a la Policía Nacional a la hora de interponer la denuncia.

En las imágenes se puede apreciar a dos individuos llegando a la planta baja. Uno de ellos -vestido con una camiseta verde oscura, pantalones cortos y una gorra de marca- salta la valla y se hace con las plantas mientras que su cómplice le espera fuera. Del mismo modo, el perjudicado ha manifestado que no notó nada sospechoso. «Escuchamos ladrar al perro, pero como hay gatos por la zona, no le dimos importancia», Asimismo, el vecino ha comentado que la policía sospecha del oficio de los dos autores del robo. «Nos dijeron que puede que sean trabajadores de algún vivero y que robaron las plantas para luego venderlas», ha concluido el perjudicado

Más robos

No obstante, varios residentes de la barriada han comentado a través de las redes sociales, que esa noche también entraron en sus casas, pero que no saben si se trata de los mismos autores del robo de las cycas. Los vecinos piden al Ayuntamiento de Palma que atienda las necesidades de la ciudadanía, aumentando la presencia policial.