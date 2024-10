El crimen de Ángel, el interventor de Alianza Popular en el Referéndum de la OTAN en Palma

Era conserje de noche en un hotel de Calvià. Pero el miércoles 12 de marzo de 1986 pidió libre en el trabajo porque quería ejercer de interventor de Alianza Editorial en el histórico referéndum de la OTAN que se celebró en toda España. Pero cuando acabó la consulta Ángel Nguema, un español de 35 años de origen guineano, se adentró de madrugada en el barrio chino de Palma. Cuando fue localizado, estaba desangrándose en un callejón, cosido a puñaladas. Luego murió en Son Dureta. Esta es la crónica de un crimen que puso de manifiesto la degradación imparable de aquella zona, plagada de heroinómanos y prostitutas. Una selva dentro de la ciudad.

La heroína, en aquellos años, hacía estragos en Palma. y sobre todo en las inmediaciones de la calle Sindicato y la Porta de Sant Antoni. Los yonkis, desesperados por una dosis, eran extremadamente violentos y los atracos se sucedían en aquellas calles, sin que la policía pudiera atajar aquella degeneración. "Casi todo el mundo iba armado, sobre todo con una navaja pequeña", recordó el comisario de la Policía Nacional Elicio Ámez, gran conocedor del barrio chino, refiriéndose a los marginados que frecuentaban el barrio.

Cuando los gritos de Ángel Nguema, que llevaba dos décadas afincado en Mallorca y estaba casado y tenía un hijo de 6 años, alertaron a dos vecinos de la calle sindicato, eran las tres de la madrugada. Había estado trabajando como voluntario en el colegio Máximo Alomar, como interventor de Alianza Popular, y a las ocho de la noche acabó la jornada. No conducía y dos amigos socialistas le acompañaron a la sede de AP, en la calle Palau Reial, junto a Cort. A las diez y medio de la noche le ofrecieron hacer una copa, pero Ángel lo declinó.

Poco después, la pareja fue arrestada. Se comprobó que, es madrugada del crimen, 'El Triana' buscó ayuda mientras clamaba «he matado a un payo», pero Rafael Losada ofreció una versión tan sorprendente como poco creíble.

En los años ochenta el barrio chino de Palma era una auténtica selva. Los heroinómanos eran extremadamente violentos.

Poco después, en cambio, sus compañeros de partido le convencieron para ir al bar Diplomatic y comentar la histórica jornada electoral. Estuvieron allí hasta las once y media de la noche, cuando el local cerró. Luego, Ángel comentó que iba a buscar un taxi y salió. sin embargo, algo no cuadraba. Hasta las tres de la madrugada no apareció el cuerpo agonizante del guineano, por lo que la incógnita a despejar era clara: ¿Qué había hecho durante tantas horas el interventor en el barrio chino?

El Grupo de Homicidios, una vez que el hospital de Son Dureta confirmó el fallecimiento de Ángel, la misma madrugada del 12 de marzo, se volcó en el esclarecimiento del crimen. Se descubrió que el conserje de noche no había sido atacado en la calle Sindicato, sino en un sórdido callejón próximo. Allí se encontró un gran charco de sangre y una carpeta del interventor. Pero ni rastro de su cartera ni, sobre todo, de su valiosa pulsera de oro, valorada en la época en 100.000 pesetas. Toda una fortuna para aquellos años.

Rosa María, la viuda de Ángel, vivía en la calle Josep Villalonga, en la barriada de El Terreno. Los agentes se entrevistaron con ella y confirmó que su marido era una persona muy querida en Palma y no tenía enemigos. Era la realidad. Otros testigos confirmaron que el joven de origen guineano, en los años que llevaba en Mallorca, se habían granjeado numerosas amistades.

'El Triana', el condenado por el crimen.

Indagando entre los bares y 'topos' del barrio chino, el Grupo de Homicidios dio con la pista clave. Ángel había estado en algunos locales, pero sin saberlo había coincidido con un delincuente que era el auténtico demonio: Rafael Losada, alias 'El Triana'. Un peligroso atracador, con antecedentes kilométricos, que a sus 22 años era una pesadilla para los investigadores. Esa madrugada del 13 de marzo de 1987 el matón llevaba un jersey rojo, que a la postre le traicionó. De hecho, los testigos repararon en él gracias a esa prenda chillona.

El siguiente paso, pues, era la localización de 'El Triana'. Residía en un piso de la calle Herrería, junto a su novia Carmen Cortés 'La mona', que por entonces solo tenía 16 años. Pero en el decadente apartamento del barrio chino no había ni rastro de la pareja. La policía concluyó que se estaba ocultando, lo que apuntaba a su implicación en los hechos. O al menos de él, que era un pendenciero crónico.

En aquella época, en aquella calles todos se conocían y enseguida se supo que el matrimonio se escondía en la casa de la madre de 'La Mona'. Cuando los inspectores registraron el piso encontraron ropa ensangrentada, pero la prueba definitiva se localizó en el patio, donde apareció la esclava de oro de Ángel Nguema. Con su nombre grabado en la cara interior.

Los testigos confirmaron que en la madrugada del crimen 'El Triana' fue visto comentando: «He matado a un payo». Eran demasiadas pruebas y el hampón y su adolescente esposa fueron arrestados e ingresaron en prisión. Se sospechó que ella había sido el «señuelo» para atraer a la víctima, pero esa teoría nunca quedó demostrada. De hecho, en junio de ese año 'La Mona' quedó en libertad.

'El Triana', por su parte, sostuvo una versión surrealista según la cual había sido él quien se había defendido de Ángel, que supuestamente estaba furioso porque otros delincuentes le habían atracado poco antes. Nadie le creyó. En el juicio, celebrado en 1987, fue condenado a 27 años de cárcel, una pena ejemplar. Y se concluyó que aquella fatídica madrugada, tras la noche electoral, Ángel fue seguido