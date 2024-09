Prisión por intentar matar a su mujer hospitalizada en Son Espases haciéndole un mataleón

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un español, de 65 años, acusado de practicar un mataleón a su mujer que se encontraba impedida en la cama del hospital de Son Espases para acabar con su vida. Al hombre se le imputa un delito de tentativa de homicidio. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, sobre las 19:30 horas en Son Espases. Un sanitario accedió a una de las habitaciones donde se encontraba ingresada una mujer con problemas de salud para administrarle su medicación. Cuando el enfermero entró a la habitación sorprendió al marido cogiendo a la mujer por la parte de atrás del cuello apretando fuertemente. Es decir, le estaba realizando un mataleón. El sanitario acudió al auxilio de la paciente mientras el hombre abandonaba la habitación de forma apresurada. Acto seguido, se alertó al servicio de seguridad que no pudieron localizarlo.

La víctima se encontraba muy afectada comentando a los agentes de la Policía Nacional que acudieron al lugar que su marido había intentado estrangularla cogiéndola por detrás del cuello, dejándola sin respiración, cesando el acto cuando fue sorprendido por el sanitario. La mujer añadió que en varias ocasiones su marido la había amenazado.

Los funcionarios policiales desplazados hasta Son Espases realizaron varias batidas para tratar de localizar al marido dirigiéndose al domicilio y lugares frecuentados por éste. Una patrulla localizó al hombre en una calle en las inmediaciones de la vivienda procediendo a su detención como presunto autor de un delito de tentativa de homicidio. La UFAM (Unidad de Atención Familia Mujer) de la Policía Nacional se hizo cargo de las investigaciones, tomando declaración a la víctima, el sanitario y el entorno familiar de la paciente. La denunciante indicó que su marido la cogió con fuerza por el cuello y le apretó haciéndole mucho daño. Por su parte el enfermero también ratificó lo manifestado a la patrulla y que en más de una ocasión escuchaba al hombre vociferar e insultar a la mujer por lo que estaba más atento y pendiente de lo habitual cuando estaba el marido en la habitación.

El sanitario acudió al auxilio de la mujer echando al hombre de la habitación. Es más, transcurrido unos minutos el marido no dudó en llamar por teléfono a la víctima no cesando de proferir insultos y amenazas hacía su mujer enferma. El denunciado regresó una segunda vez siendo sorprendido por el sanitario, que avisó a los servicios de seguridad, abandonando el hombre la habitación, no siendo localizado en las instalaciones del centro hospitalario. También los investigadores tuvieron conocimiento que desde hacía un tiempo la mujer era objeto de malos tratos físicos y psicológicos, sufriendo la víctima vejaciones, insultos y agresiones físicas, sin llegar a efectuar denuncia. El detenido pasó el domingo a disposición judicial y fue enviado a prisión.