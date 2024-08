Este é o momento em q a Guardia Civil Espanhola atropela deliberada/ 1 lancha c migrantes q tentavam chegar a Melilla.

Ficamos a aguardar a comoção da sociedade em geral e a condenação, por parte do Estado português, desta atuação do Estado espanhol.#AEuropaÉIndefensável pic.twitter.com/hDlvROyKLC