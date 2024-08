La Guardia Civil sigue batiendo la zona de La Sagra, en Toledo, en la operación de búsqueda del asesino de Mateo, el niño de 11 años apuñalado este domingo en el campo de fútbol del municipio de Mocejón, a la que se han sumado efectivos de la Policía Nacional y del instituto armado de Madrid.

Según ha especificado la Delegación del Gobierno, el asesino del menor de 11 años sería un joven de piel clara, delgado y de baja estatura. Por otro lado, varios testigos señalaron a la Guardia Civil que llevaba puesta una camiseta blanca y un pantalón corto. Además, tendría un tatuaje en una de sus manos. Según el testimonio de algunos vecinos de la zona, éste tendría entre 16 y 17 años.

El primo de Mateo, Asell Sánchez, ha explicado que la familia está «destrozada» y que cada segundo y cada minuto que pasa está «peor» porque «es cuando más echas en falta al pequeño y no entiendes nada porque no tiene sentido», por lo que el dolor se acrecienta, a la vez que «las dudas y la rabia» de no saber por qué ha pasado.

Por otra parte, al ser preguntado por la presunta identidad del autor del crimen, ha señalado que no tienen ninguna sospecha porque en el pueblo no saben qué persona puede haber cometido ese «crimen y atrocidad», pero sí ha añadido que no quieren que se «criminalice» a nadie. Aunque ha matizado que el asesino sería conocedor de cómo era el polideportivo de Mocejón.