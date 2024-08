«Llevo días sin salir de casa por miedo a que me apuñalen»

Aitor Fernández es un conocido productor, fotógrafo, especialista en vídeo y socialmedia (community manager), especializado en el colectivo LGTBIQ+z vive atemorizado. Una drag queen y la pareja de éste le han amenazado de muerte y no dejan de acosarlo. «Veníamos de trabajar del evento de ‘La gran tarde mutante’, en el recinto del Mallorca Live Festival, cuando me encontré de frente con una drag queen y su actual pareja. Se trata de personas que no veía desde hacía cuatro o cinco años. De hecho estuvieron visitando los puestos del mercadillo. Es más, recuerdo que compraron en el que estaba junto al mío. Cuando abandonaba el recinto, me llegó un mensaje privado por Instagram con insultos y amenazas», apunta Aitor.

A los pocos minutos, la víctima recibió un mensaje en sus redes sociales: «Pedazo de mierda. Que quieras montar tus proyectos me parece de puta madre. Ahora que vayas jodiendo a la gente para tu crecerte más no tiene nombre. Se muy bien quien eres, donde te mueves y donde encontrarte. Te cogeré y te dejaré una par de cosas claras que veo que te hace falta pedazo de maricón de mierda. Ten cuidado con lo que vas haciendo porque te aseguro que del palizón que te meto no volverás ni a enseñar tu puta cara de lagarto.... te aseguro que te apuñaló hijo de ....». Aitor, que iba acompañado de su amiga Alba, fue directo atemorizado a denunciarlo a la policía. «He estado más de 72 horas sin salir de mi casa por miedo. Yo soy una persona con una gran actividad social y por mi trabajo participo en una gran cantidad de eventos. Esta gente por las redes me pueden localizar y cumplir sus amenazas de apuñalarme», añade Fernández. Por recomendación de su núcleo de personas más próximo, nada más producirse el ataque decidió hacer un vídeo explicando todo lo sucedido y mostrando una copia de la denuncia interpuesta. «El vídeo ya lo han visualizado más de 17.000 personas y mucha gente me está mostrando su apoyo por redes. Desde que sucedió esto, no para de enviarme mensajes y pedirme que retire la denuncia. Lo que más me duele es tener que denunciar a unas personas que pertenecen al colectivo LGTBIQ+z por homofobia, extorsión, delito de odio y acoso», concluye. La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación.