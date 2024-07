La investigación del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional exculpa por completo de cualquier tipo de responsabilidad a la madre del bebé brutalmente agredido por su padre en Manacor. Tras realizar las comprobaciones previas y tomar testimonio a todas las partes implicadas, ha quedado demostrado que la mujer y la abuela del pequeño no tuvieron ninguna implicación en la brutal agresión que presentaba el paciente. De hecho, ambas mujeres entraron en un estado de shock permanente y no daban crédito a lo sucedido.

Además de mostrar una actitud de rechazo a su pareja y yerno por su comportamiento. El arrestado, un español de 21 años y origen colombiano, en un primer momento trató de eludir cualquier tipo de responsabilidad alegando que todo había sido un accidente. «Estaba dando el biberón al niño y se me cayó al suelo». Poco después, cambió de versión y dijo que no se acordaba absolutamente de nada de lo sucedido. Que presentaba lagunas o pérdida temporal de memoria. Finalmente, de manera espontánea acabó derrumbándose y reconociendo parte de la agresión, pero manteniendo en su declaración que no era consciente de lo que había hecho.

Todo está previsto para que, a primera hora de este jueves, el arrestado pase a disposición judicial en los juzgados de Vía Alemania de Palma. Con posterioridad, el caso podría derivarse a Manacor para su instrucción, lugar donde se cometieron los hechos.

Hechos

El pasado lunes la Policía Nacional detuvo al sospechoso por golpear con violencia a su bebé de escasos 30 días de vida en su domicilio de Manacor y dejarlo moribundo. El neonato se encuentra ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátrica del hospital Universitario Son Espases, en Palma.

Los hechos, tal y como adelantó en primicia Ultima Hora, tuvieron lugar el pasado domingo en un domicilio situado en la capital del Llevant. La madre del pequeño abandonó la vivienda para pasear al perro y dejó al bebé al cuidado de su pareja. La criatura empezó a llorar y el hombre le dio un biberón para intentar calmarlo, pero al no conseguirlo se puso nervioso y empezó a darle golpes por todo el cuerpo e incluso lo lanzó al suelo.