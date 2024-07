Una explosión hidrotermal en el Parque Nacional de Yellowstone arrojó rocas y escombros este martes por la mañana, lo que obligó a turistas a buscar refugio y a las autoridades a cerrar el área de recreo, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, en inglés). Turistas que se encontraban en el lugar captaron el fenómeno con sus cámaras.

Las imágenes muestran una alta columna de lodo y escombros que obligó a correr a los visitantes que estaban en un muelle. La explosión ocurrió cerca de Sapphire Pool, una piscina de agua termal de Biscuit Basin ubicada a poco más de tres kilómetros del famoso géiser Old Faithful, en Wyoming. Las autoridades del Parque Nacional de Yellowstone se vieron obligadas a cerrar el estacionamiento y los paseos marítimos de Biscuit Basin temporalmente para mayor seguridad de los visitantes. No se reportaron heridos hasta el momento.

Exposión hidrotermal en Biscuit Basin en el parque nacional de #Yellowstone

La zona permanece cerrada temporalmentehttps://t.co/gELfUZnErd pic.twitter.com/qlwS2Aihxs — IGEO (CSIC-UCM) (@IGeociencias) July 24, 2024

«Las explosiones hidrotermales son acontecimientos violentos y dramáticos que provocan la rápida expulsión de agua hirviendo, vapor, barro y fragmentos de roca», según el USGS, que agregó que varios incidentes de este tipo se han presentado en el pasado en el parque.

USGS dijo en un comunicado que la explosión de hoy no indica que una erupción volcánica sea inminente. «Los datos de monitoreo no muestran cambios en la región de Yellowstone. La explosión no refleja actividad dentro del sistema volcánico, que permanece en niveles normales de actividad», ahondó USGS. La agencia añadió que sus geólogos investigan la explosión. Por su parte, el parque no ha dicho cuándo reabrirá el área para los turistas nuevamente.