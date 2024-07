Ha cumplido veinte años en la Primera División de la abogacía mallorquina, lo que equivale a ser un veterano de guerra. Carlos Barceló (Palma, 1978) empezó en sus inicios con el mítico letrado Eduardo Valdivia y fue compañero de Jaime Campaner, el jurista actual con mayor proyección. Con esas credenciales no es de extrañar que en dos décadas haya estado presente en numerosos casos muy mediáticos. Y haya salido airoso. Ahora, a punto de cumplir 46 años, repasa su trayectoria en esta entrevista exclusiva con Ultima Hora.

Usted empezó a ejercer en 2004, nada más acabar sus estudios.

—Sí, nada más acabar el máster en ICADE en Madrid vine a Palma y entré a trabajar con Zaforteza, con Mundo y Luis Morey. Y luego, casi enseguida, fiché por Eduardo Valdivia y allí estuve ocho años. Jaime Campaner entró dos años después.

Tuvo al mejor maestro posible.

—Efectivamente, Valdivia ha sido mi gran maestro y mi segundo padre. Le estaré eternamente agradecidoRecuerdo que hacíamos cinco juicios a la semana, de media. Y reuniones por la tarde. Los fines de semana, por supuesto, no parábamos. Pese a todo, fue una época maravillosa, aprendí mucho. . Las jornadas eran maratonianas, en ocasiones nos íbamos del despacho a las cuatro de la madrugada. O más tarde. Cenábamos allí unas pizzas, porque no teníamos tiempo para más. Había tantos casos, y tan importantes, que no dábamos abasto. Fueron tiempos trepidantes.

Su primer caso sonado fue el ‘caso Son Banya’, de ‘La Paca’ contra Pepote, el inspector de Atracos.

—Correcto. Yo, junto a Eduardo Valdivia, defendía a Mariángeles, la pareja de Pepote. Creo que fue en el 2007. La expectación era máxima, los periódicos escribíais tres páginas cada día. Era una locura.

‘La Paca’, entonces, era el personaje del siglo, periodísticamente hablando.

—Era algo tremendo. El juicio fue en la Sección Segunda de la Audiencia de Palma y había mucha presión. Aprendí mucho de toda aquella tensión.

Hay una foto icónica suya, sentado en el banco de la Audiencia, comunicándole la sentencia condenatoria a Mariángeles.

—Sí, la recuerdo perfectamente. Esperábamos para hacer la vistilla de prisión. Yo estaba muy afectado, era una compañera. Y el caso era muy importante: Eduardo y yo le habíamos dedicado mucho tiempo y esfuerzo.

El letrado palmesano ha cumplido veinte años en la abogacía.

Luego le vimos en la ‘Operación Dorado’ y en Voltor.

—Sí, a un brasileño le pillaron con catorce kilos de droga en unos pajaritos que habían llegado al aeropuerto. Yo, en aquella macro operación de la Guardia Civil, defendí a los supuestos jefes de la organización. En Voltor defendí a Rebassa, también a los de Minser. Luego estuve en el caso ‘Mar Blau’, de puertos. He sido también el abogado de Globalia o del Real Mallorca. Ahora llevo algunos exjugadores del Real Madrid.

Usted defendió a Mathias Kühn en el ‘caso Tagomago’.

—Ahora ya no soy su abogado. Yo le llevé el tema de Tagomago.

¿Qué le parece que tengan que indemnizarle con 96 millones por la finca Muleta II de Sóller?

—Muy justa. Porque cuando él compró estaba todo preparado para urbanizar, y una recalificación posterior la calificó como Anei, cuando él la había comprado como urbano.

Pero entre casos de corrupción y otros muy mediáticos, cuentan que el que más le ha apasionado ha sido el del narcosubmarino gallego.

—Pues es verdad. Es el tema más interesado que he llevado, la historia que hay detrás y jurídicamente es impresionante. Un vecino de son Ferriol fue detenido en Valencia como encargado de la descarga de la droga y le pedían 20 años de cárcel. Le condenaron a once años, el Tribunal Superior de Justicia de Galicia lo rebajó a dos años y finalmente mi cliente no ingresó en prisión.

Fue de película.

—Bueno, de hecho han hecho series y un libro. Y documentales. La operación se bautizó como ‘Marea Negra’ y cogieron 3.000 toneladas de cocaína.

¿Cómo ha cambiado la abogacía en veinte años?

—La forma de trabajar ha cambiado mucho. También la gente. La sensación es que antes había más caballerosidad. Había unas normas. Pero el trato con jueces y fiscales sigue siendo muy correcto.

¿Por qué se ha perdido esa caballerosidad a la que se refiere?

—Pues no lo sé. El mundo ha cambiado mucho en veinte años e imagino que también la abogacía.

En 2012 se emancipó.

—Me dio mucha pena separarme de Eduardo Valdivia, la verdad. Monté mi despacho, en Barón Santa María del Sepulcro, y no he parado de trabajar. Mi mano derecha es Guillem Cladera, una persona súper trabajadora y humilde. Luego están Jordi Dezcallar, Ana de Pano y Marco Alarcón, también muy profesionales.

¿Su excompañero Jaime Campaner es de los mejores abogados de España?

—Sin duda. Lo considero de los mejores de todo el país, es una persona muy trabajadora e inteligente. Y lo que es más importante: es un buen compañero.

Desvele algún secreto de sumario.

—Me apasionado el windsurf desde los doce años y cuando hay un día de viento lo dejo todo y me voy al mar. Me escapo del despacho sin pensarlo.