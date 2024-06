Absuelto en Palma un repartidor acusado de quedarse con un iPhone 14

Un juzgado de lo Penal de Palma ha absuelto a un repartidor de una empresa de paquetería acusado de quedarse con un iPhone 14 que tenía que entregar su empresa a otra en Cala Rajada en julio de 2023. La magistrada en la sentencia señala que no «aprecia conducta delictiva» del procesado, que fue asistido en el juicio, celebrado días atrás, por el letrado Nicolás Sosa.

Durante la vista el enjuiciado explicó que en la empresa trabajaban «entre 40 y 50 personas» y que había mucho cambio de personal entre mozos y repartidores. Preguntado por qué tenía el teléfono extraviado señaló que compraba mucho por internet y encontró uno a bien de precio. Quedó con el vendedor y lo adquirió por 600 euros. Al saber que se trataba del que no había sido entregado habló con su abogado y lo devolvió.

Tras el testimonio de otro de los trabajadores, que explicó que dicho paquete no tenía que repartirlo el procesado, de los perjudicados por la no entrega del móvil y la Guardia Civil, la jueza no aprecia conducta delictiva del varón. La Fiscalía solicitaba inicialmente tres años de prisión para el procesado.