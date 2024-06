Vecinos de s'Arenal convocan una manifestación para exigir la expulsión de los argelinos conflictivos

S'Arenal de Llucmajor ha declarado la guerra a los argelinos, expulsados de Son Gotleu, que generaron los primeros conflictos durante la noche del miércoles. Para las 20:00 horas de este jueves, los residentes de la zona han convocado una manifestación, que esperan que sea masiva, para exigir su expulsión. La marcha no cuenta con ningún tipo de permiso ni autorización de la Delegación del Gobierno, que en época electoral debe trasladar cualquier petición de este tipo a la Junta Electoral. No obstante, fuentes de la propia Delegación confirmaron a este diario que no se ha tramitado petición alguna, que en cualquier caso tampoco cumpliría con los plazos que establece la Ley.