La alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, ha asegurado este jueves que los argelinos que suscitaron una concentración de vecinos «se han marchado de s’Arenal» y ha confirmado que por la tarde está prevista una «concentración pacífica» como repulsa a la situación de inseguridad en la zona. El inspector jefe de la Policía Local del municipio, Sergi Torrandell, por su parte, ha corroborado el tapiado de la vivienda okupada para impedir el acceso «tanto por seguridad ciudadana como por el peligro de derrumbe porque había que evitar un Medusa».

«El inspector me ha confirmado la concentración pacífica de repulsa a la situación que estamos viviendo», ha comentado la primera edil de Llucmajor, que ha expresado que los argelinos «no están en el arenal de Llucmajor». «Hemos tenido conocimiento de movimientos en la playa pero no una incidencia superior, parece que han huido del Arenal», ha añadido Xisca Lascolas, que ha afirmado que las fuerzas de seguridad están coordinadas ante el posible desplazamiento hacia el Arenal de Palma.

La alcaldesa, que ha confirmado que desde el consistorio estaban en contacto con la propiedad del edificio okupado y que ha sido tapiado a primera hora, ha asegurado que la situación «se ha vivido con intranquilidad» teniendo en cuenta que en las próximas horas se espera la primera remesa de estudiantes de viajes de estudios, aunque también ha precisado que ahora «todo está como siempre» teniendo en cuenta los operativos de seguridad por el inicio de la temporada estival y el domingo electoral.

El inspector jefe de la Policía Local de Llucmajor, Sergi Torrandell, ha confirmado la concentración «pacífica» de este jueves porque los ciudadanos «no quieren personas que vengan a generar inseguridad ciudadana». Torrandell ha querido precisar que «no está confirmado que los argelinos sean los que estaban en Son Gotleu» y que algunos «fueron acompañados para recoger efectos personales» que se encontraban en el edificio okupado.

Sobre la vivienda a la que habían accedido los argelinos, el inspector jefe de la Policía Local del Llucmajor ha confirmado que «no había nadie viviendo y había un peligro de hundimiento y además de por seguridad ciudadana había que evitar un Medusa». «El propietario no había tapiado porque creía que podían entrar por detrás y es algo que sólo se puede hacer a través de otra vivienda», ha explicado Torrandell, que ha adelantado que «montamos un dispositivo a partir del sábado por la temporada estival, pero no podemos aumentar la plantilla». «Vigilaremos el resto del municipio como es normal y esta tarde tendremos patrullas, pero no es algo adicional, sino que vienen a reforzar los agentes que tenemos con un servicio extraordinario», ha concluido.