Juan Antonio Serra Ferrer, el ex alto cargo del Govern balear acusado de agresión sexual y de agredir a un agente de la Policía Nacional en Palma, ha sido condenado este viernes a dos años de prisión y multas tras reconocer los hechos ante la jueza. Asimismo deberá abonar 1.360 euros a la víctima, representado por Xavier Torres, y 1.000 al agente, cuya representación corrió a cargo de Eduardo Luna en nombre del sindicato SUP. El exgerente del Ibetec no entrará en la cárcel al quedar la pena suspendida por un plazo de cinco años.

Serra Ferrer, asistido por el abogado José Ignacio Herrero, consignó 1.000 euros en el Juzgado en concepto de indemnización, cuestión que le ha servido para que se le aprecie el atenuante de reparación del daño. Se ha comprometido antes de un mes a abonar las cantidades restante a los dos perjudicados. Noticias relacionadas Costa recuerda que el exgerente del Ibetec hace «bastantes meses» que no está en el Govern Más noticias relacionadas El suceso se remonta a la medianoche del 28 de mayo de 2022 en un conocido restaurante del Passeig Mallorca. José Antonio Serra Ferrer, «con una evidente intención libidinosa», se acercó a una mujer que estaba en el local con un grupo de familiares y amigos, y a la que no conocía previamente. El ex alto cargo del Govern abordó a la denunciante cuando estaba sentada en un taburete y, como apunta la Fiscalía, «la agarró fuertemente de la cabeza, atrayéndola hacia él para intentar besarla». La mujer, sorprendida por lo ocurrido, intentó evitar los intentos, pero Serra Ferrer insistió y le lamió toda la cara. Los hechos provocaron un revuelo en el restaurante y los testigos avisaron de inmediato a la Policía Nacional, cuya Jefatura se encuentra a escasos 200 metros del lugar. Una patrulla se presentó rápidamente en el establecimiento. Al ver llegar a los agentes, el procesado echó a correr por la zona de Jaime III, desoyendo las advertencias de los funcionarios. Cuando estos le lograron dar alcance, le dio un puñetazo en la mandíbula a uno de ellos y posteriormente forcejeó con él. Instantes más tarde quedó arrestado. El exgerente del Govern balear asimismo, como parte del acuerdo de conformidad alcanzado entre las partes antes de la vista, no podrá acercarse a la víctima a menos de 300 metros durante cinco años, deberá realizar un curso de educación sexual y no podrá trabajar con menores en los próximos siete años.