El acusado de violar varias veces a una menor en Pollença dice que fueron «relaciones consentidas»

El joven colombiano acusado de violar hasta en cuatro ocasiones a una menor de 13 años en Pollença entre los meses de marzo y mayo de 2023 ha negado este jueves en la Audiencia de Palma haber forzado a la chica a tener sexo con él. «Ella consentía las relaciones, no me dijo que no quería tener sexo», aseguró al Tribunal. La Fiscalía solicita para él, que está en prisión preventiva tras su arresto, 40 años de cárcel. La acusación particular, ejercida por la letrada Jennifer de la Concepción, elevó su petición hasta los 60 los años de privación de libertad para el joven.

El acusado, que sólo ha contestado a preguntas de su defensa, que corre a cargo del abogado David Colom, ha relatado cada uno de los cuatro episodios sexuales que tuvo con la niña. En todos ellos, según siempre su versión, la joven «no hizo nada para pensar que no quería tener relaciones», ha asegurado. Distinta ha sido la versión ofrecida por la perjudicada, que ha sido a puerta cerrada. Ha recordado que que el chico la obligaba a tener sexo con él. «Como no vengas ya verás», ha explicado. El enjuiciado también ha subrayado que no conocía la edad de la chica, ya que también era amiga de su hermano. «Creía que tenía 16», ha dicho. Su defensa ha recordado que el joven tiene un coeficiente intelectual «muy por debajo de la media». En su informe ha pedido la absolución de su representado al que quedar acreditado que las relaciones fueron no consentidas. La víctima sufrió lesiones en sus partes íntimas que le obligaron ir a un centro hospitalario. Además de la pena de 40 años de prisión, el Ministerio Público pide que indemnice a la víctima con 20.105 euros, libertad vigilada durante cuatro décadas, la inhabilitación para trabajar con menores durante cinco años y que no pueda aproximarse a la perjudicada a menos de 400 metros ni que se comunique con ella.