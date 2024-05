La Audiencia de Palma ha aplazado el juicio contra la mujer alemana que intentó asesinar a puñaladas a su pareja en Can Picafort. Este martes había una vista previa por el intento de homicidio, pero la acusada no tiene voluntad de indemnizar a la víctima y no ha sido posible el acuerdo. El tribunal de la Sección Primera ha señalado el juicio para el próximo 18 de julio a las 9.30 horas.

La Fiscalía reclama una condena de 12 años de prisión para la autora de las cuchilladas por un delito de intento de asesinato y además solicita una indemnización de 22.655 euros para el perjudicado. Los hechos que se juzgarán se remontan a la madrugada del 20 de julio de 2023. La mujer se encontraba con su pareja, de 56 años y nacionalidad alemana, en un domicilio de Can Picafort. El hombre estaba tumbado en el sofá viendo la televisión cuando la acusada apareció de forma sorpresiva por detrás y le asestó dos puñaladas por la espalda con un cuchillo de 15 centímetros de hojar. La víctima sufrió graves heridas en el tórax y en el abdomen que le alcanzaron el diafragma y el hígado. El hombre tuvo que ser intervenido de urgencia a consecuencia de las cuchilladas y estuvo 14 días hospitalizado y casi 100 de convalecencia. La autora de la agresión fue detenida y se encuentra en prisión desde entonces por orden del juzgado de Instrucción número 2 de Inca.