Cort se personará como acusación particular en la posible causa judicial por el derrumbe del Medusa

El Ajuntament de Palma se personará como acusación particular en la posible causa judicial por el derrumbe de la terraza del Medusa Beach Club de la Playa de Palma, donde murieron cuatro personas, según ha informado el alcalde Jaime Martínez, tras confirmar que el espacio que colapsó no contaba con ningún tipo de autorización para poder ejercer ninguna actividad y no era transitable y que por tanto era ilegal, tal y como ha publicado este martes Ultima Hora en primicia.

Los técnicos municipales, junto al cuerpo de Bomberos, han trabajado estos cinco días en la recopilación de la información y toda la documentación existente sobre el local, la estructura y el suceso para volcarlos en cuatro informes que concluyen que existía una sobrecarga en la terraza por las obras ejecutadas y también por el aforo. En el momento del accidente, había 21 personas haciendo uso de ese espacio. Noticias relacionadas Las causas del derrumbe del Medusa Beach: «una combinación del excesivo peso de las obras y demasiadas personas» Más noticias relacionadas Los informes detallan, y así lo ha explicado este martes el jefe de los Bombers de Palma, Eder García, que el día de los hechos se dio además la circunstancia de que hubo una recolocación de mesas a fin de acoger a un grupo de 12 personas, unos turistas holandeses, y que eso pudiera acabar de provocar el colapso en la estructura que concluyó en derrumbe. Está previsto que agentes del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional procedan a la imputación o detención de los dueños del Medusa Beach Club en las próximas horas. Fuentes cercanas al caso sostienen que los propietarios del negocio serán acusados de cuatro delitos de homicidio imprudente y de las graves lesiones de hasta 16 personas que se vieron afectadas. El Ajuntament de Palma remitirá toda la documentación al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional y a la Fiscalía. En este punto, Martínez ha confirmado que, en caso de abrirse una causa penal, se personará como acusación particular.