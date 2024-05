Las causas del derrumbe del restaurante del Medusa Beach Club fueron «una combinación de sobrepeso de obras y sobrecarga de uso». Había 21 personas en la terraza que colapsó el jueves pasado por la tarde en el establecimiento situado en el número 34 de la calle Cartago, en primera línea de Playa de Palma.

El alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha explicado este martes en rueda de prensa que desde el Ajuntament han remitido los informes a la Policía Nacional y a la Fiscalía. «La cubierta no disponía ni de licencia de actividad ni autorización para ocupar la terraza», ha subrayado el primer edil; por lo que el espacio era ilegal, tal y como ha publicado en exclusiva este martes Ultima Hora.

El alcalde, que también es arquitecto, ha ofrecido los detalles de los cuatro informes que han elaborado los técnicos municipales. En ellos se deja claro que la zona chill out no disponía de ningún tipo de autorización para poder ejercer ninguna actividad y que no era transitable.

Los documentos se han remitido desde el área de actividades, obras, disciplina urbanística, Protección de la edificación y desde el cuerpo de Bomberos. Jaime Martínez ha anunciado que Cort se personará como acusación particular en la posible causa judicial.

Martínez ha señalado que el restaurante no había solicitado licencia de obras en la zona del derrumbe y que desde el año 2013 se han abierto diferentes expedientes, pero ninguno hace referencia a la zona que se desplomó. El jefe de los bomberos de Palma, Eder García, ha comentado que había unas mesas de 12 comensales holandeses, junto con dos camareros y el encargado, en la terraza que colapsó. «Al unir las mesas provocó un punzonamiento en el forjado».