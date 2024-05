La Audiencia absuelve a un hombre acusado de violar a una mujer en Palma

La Audiencia de Palma ha absuelto a un hombre acusado de violar a una mujer en Palma en 2018. Un tribunal de la Sección Segunda señala que la denunciante incurrió en numerosas contradicciones en su relato.

«No entendemos acreditado que no prestase su consentimiento ni que el acusado emplease violencia para mantener las relaciones sexuales». La Fiscalía solicitaba nueve años de cárcel para el sospechoso, que fue defendido por la abogada Belén Porcel.

La sentencia considera probado que el acusado, de nacionalidad española, conoció a la denunciante en abril de 2018. Desde esa fecha y hasta el mes de agosto mantuvieron relaciones sexuales de forma esporádica en el domicilio del hombre.

La segunda quincena de agosto tuvieron relaciones por última vez. «No ha quedado demostrado que el acusado, tras abalanzarse de manera violenta sobre la mujer, la obligase a mantener relaciones sexuales contra su voluntad», indica un tribunal de la Sección Segunda.

El hombre declaró en el juicio celebrado el pasado marzo que todas las relaciones fueron consentidas. «Nunca la forcé. Cuando le dije que ya no quería seguir más con ella tuvimos nuestro último acto sexual y luego le volví a explicar lo que había decidido. Nueve meses después me detuvieron».

Bragas rotas

La denunciante dijo que los hechos sucedieron la primera vez que vio en persona al acusado. La mujer recordó que le cogió de los hombros y le empujó hacia abajo para que no se moviera. Ella intentó quitárselo de encima arañándole y por ese motivo perdió dos uñas postizas en el forcejeo. También contó que el procesado le quitó los pantalones y le rompió las bragas. La forense, sin embargo, manifestó que las bragas no estaban rotas.

Los jueces apuntan que se observa una enemistad entre ambas partes derivada de terminar la relación y que la denunciante incurrió en múltiples contradicciones. «En el juicio explicó que el único día que vio en persona al acusado fue el de la presunta violación. Sin embargo, tanto en su declaración en el juzgado de Instrucción como en el de Violencia sobre la Mujer, afirmó que habían mantenido relaciones sexuales en otras ocasiones».

El tribunal recoge uno de los mensajes que la mujer envió al investigado:

–Eso es lo que has querido tú siempre. No sabías cómo pegarme la patada después de follar, pero te ha salido bien. Esto es lo que has querido desde el primer momento, hacerme daño.



Ese mensaje, según el fallo, «resulta incompatible con lo antes expuesto de que fue el único encuentro».