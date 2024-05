A juicio dos empleados de una empresa por acceder y difundir las nóminas de varios compañeros

El Ministerio Fiscal solicita cinco años de prisión para dos trabajadores de una empresa de Palma acusados de acceder y difundir las nóminas de varios compañeros entre el resto de empleados. Ambos están acusados de un delito de descubrimiento y revelación de secretos. Uno de ellos, informático, se enfrenta a tres años de cárcel y el otro, auxiliar de departamento, a dos y al pago de una multa de 2.700 euros. El juicio está previsto que se celebre en los próximos días en una sala de lo Penal de los juzgados de Vía Alemania.

Los hechos, según explica la acusación pública en su escrito de acusación, se remontan al año 2022. Uno de los procesados trabajaba, desde 2012, como administrador de sistemas y redes en una empresa con sede en la capital balear. Su función principal era proteger la organización de cualquier ataque procedente del exterior. Por ello el enjuiciado podía entrar a distintas aplicaciones que daban a su vez acceso a datos confidenciales. En este caso debía recibir el visto bueno de sus superiores.

Debido a dicha condición, en fecha no determinada de 2022, consiguió datos de su superior y de varios de los trabajadores de la empresa. Dicha información no tenía nada que ver con su cometido en la entidad. Accedió a los recibos de nómina de compañeros que incluían, entre otras cosas, información del salario, gratificaciones, retenciones, préstamos, vacaciones y ausencias etc...

Con dichos datos en su poder decidió compartirlo con un amigo y compañero, que se ocupó de revelar al resto de empleados lo que percibían los perjudicados. Y no sólo eso, sino que utilizó dicha información confidencial para presionar a la empresa para mejorar sus condiciones laborales. Todo esto provocó un «grave perjuicio en la empresa y un ambiente hostil en el departamento», según detalla la Fiscalía.