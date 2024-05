La Policía Nacional ha detenido a un joven de 27 años con antecedentes por una agresión a otro hombre que perdió tres dientes. El suceso tuvo lugar durante una pelea el pasado 1 de mayo en el puerto de Ciutadella. Los hechos sucedieron sobre las 04.00 horas de la madrugada, cuando los dos jóvenes iniciaron una discusión por motivos que se desconocen por el momento, según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Baleares.

La discusión derivó en una pelea en la que el arrestado propinó dos golpes en el rostro de la víctima, que le causaron la pérdida de tres piezas dentarias, así como hematomas y erosiones de carácter leve. Uno de los testigos del enfrentamiento manifestó que durante la pelea hubo otro varón que intentó neutralizar a la víctima con un 'mataleón'.

No obstante, la Policía Nacional ha concluido que el hombre trataba de evitar que continuara la pelea y que no pretendía causar más daño al perjudicado. Alrededor de la riña se congregaron numerosas personas, aunque no se les imputa participación delictiva. Durante la mañana de este jueves fue detenido el presunto agresor, una vez realizadas todas las gestiones de investigación. Pasará a disposición del juzgado de guardia en Ciutadella en las próximas horas acusado de un delito de lesiones graves.