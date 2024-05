La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares ha condenado al exprofesor de La Salle de Palma a cuatro años de prisión por un delito de abuso sexual a menor de dieciséis años. El inculpado, que fue defendido por el abogado Pablo Juanico, no se podrá acercar ni comunicarse con la víctima durante ocho años y la deberá indemnizar en la cantidad de 3.000 euros. La Sala también impone al procesado la pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto o relación con menores por un periodo de nueve años.

Los magistrados destacan que el acusado cometió los hechos aprovechándose de un momento en el que la menor se acercó a la pizarra para que le resolviese una duda. El Tribunal considera que «el relato de la menor es persistente». Según la resolución, «en el relato de hechos probados aparece que el acusado realizó a sabiendas un tocamiento no consentido de carácter sexual». El Tribunal señala que «es cierto que este acto fue sorpresivo, duró pocos segundos y fue por fuera de la ropa». No obstante, la Sala apunta que «esto no afecta a la tipicidad, pues sigue tratándose de un contacto sexual intencionado no consentido que atentó a la indemnidad sexual» de la menor.

«El acusado no solo se aprovechó de la asimetría de edad, sino también de la superioridad derivada de la relación profesor alumna y de las circunstancias derivadas de ello» señalan los magistrados.

Los hechos tuvieron lugar el 20 de abril, según recoge la Fiscalía en su escrito. El acusado aprovechó un cambio de clase en el centro escolar para manosear el pecho izquierdo de la menor, que quería que le resolviera una duda sobre las materias estudiadas.

La declaración que hizo la menor en el juzgado de Instrucción se ha reproducido en el juicio. «Estábamos en el cambio de clase y tenía una duda y fui a preguntarle. Empezó tocándome la mano y luego subió por el brazo y me tocó el pecho izquierdo», explicó la perjudicada. La madre de la adolescente ha contado que su hija le llamó y le dijo que un profesor le había manoseado