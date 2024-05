Pau Rigo quiere ser juzgado cuanto antes. A través de un comunicado, su defensa, ejercida por el despacho Campaner Law señala que el propio jubilado ha decido «afrontar la repetición del juicio oral lo antes posible». Por lo tanto, no personará recurso ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del TSJIB que anulaba la absolución y forzaba hacer de nuevo la vista. El despacho señala: «Tiene 84 años y no desea perder tiempo. Antes al contrario, quiere ser enjuiciado cuanto antes y defender su inocencia y honorabilidad, así como asegurar la condena a sus asaltantes».

Campaner Law, dirigida por el letrado Jaime Campaner, indica que la defensa no comparte el razonamiento de la sentencia del TSJIB y que el supuesto defecto en las votaciones del jurado no es atribuible a Pau Rigo ni a su entonces defensa. «El Ministerio Fiscal no lo observó, indicó ni protestó». «Cabe recordar que el jurado se disolvió tras un aparente veredicto de culpabilidad y que esta situación quedó revertida a los escasos días de la personación de este despacho profesional. Ahora afrontamos el juicio desde la casilla inicial de salida en la confianza de que finalmente se impondrá el sentido común, el nuevo jurado absolverá al señor Rigo y este podrá recobrar su fe en la Justicia».

El comunicado agradece además las muestras de afecto recibidas por Rigo. Entre ellas, la alcaldesa de Porreres, Xisca Mora, reiteró ayer que actuó en defensa propia y que reivindican la absolución «más allá de tecnicismos jurídicos». De todas las partes personadas, la única que podía plantearse elevar la causa al Supremo era la representación de Capó.