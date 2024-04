Detenido por rajar la cara a un hombre con un cúter por una deuda de 30 euros en Palma

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron a última hora de la noche de este pasado martes a un español, de 54 años, acusado de un delito de tentativa de homicidio. Los hechos se remontan sobre las 21.00 horas, en un bar de la barriada de Pere Garau de Palma.

Por causas que se desconocen y que están siendo objeto de investigación, se produjo una discusión entre dos personas por una deuda de 30 euros. Lo que comenzó con un intercambio de insultos, amenazas y descalificaciones, fue subiendo de tono hasta que la víctima golpeó al presunto autor y éste se marchó del lugar. Varios minutos más tarde, el ahora detenido regresó al lugar y sin mediar palabra alguna y por la espalda, sacó un cúter y le realizó diversos cortes en la cara y en el cuello. Acto seguido, salió huyendo del lugar para evitar ser arrestado.

A partir de ese instante se vivieron momentos de gran tensión y nerviosismo. Nadie sabía muy bien lo que había pasado, pero tenían a un varón tendido en el suelo sangrando de forma abundante. Rápidamente, los clientes llamaron a la central de emergencias y con suma celeridad se desplazaron hasta el lugar del suceso varias unidades policiales y una ambulancia del SAMU-061 para atender a la víctima. Los agentes recabaron toda la información necesaria y tomaron declaración a los testigos, quienes facilitaron datos de identificación del presunto agresor.

Por su parte, los equipos sanitarios atendieron 'in situ' al hombre herido y se procedió a su traslado en ambulancia hasta un centro hospitalario con heridas de diversa consideración. Según el último parte médico, las heridas no afectaron a ningún órgano vital y su vida no corre peligro. Los funcionarios policiales, tras realizar varias pesquisas, consiguieron localizar al presunto autor con las manos ensangrentadas y se procedió a su arresto acusado de un delito de tentativa de homicidio.