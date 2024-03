Los dos acusados del robo en la casa de la exmujer de David Guetta en Ibiza han sido absueltos por la Audiencia de Palma. El tribunal de la Sección Segunda, sin embargo, condena al antiguo empleado de confianza de Catherine Lobé a dos años de cárcel y a uno y medio al otro acusado por el robo de 53.230 euros en las oficinas de la mujer.



El robo en la vivienda se produjo entre el 28 y 29 de julio de 2019. La sentencia sostiene que Rosario B., de 55 años y origen belga, era amigo y administrador de las empresas de la exmujer de David Guetta, conocida como Cathy Guetta. El hombre se puso de acuerdo con otra persona que no ha sido identificada para que entrara en la casa que tenía alquilada la ex del DJ francés al exfutbolista y exentrenador del Real Madrid Zinedine Zidane.

«Paga puta»

La persona no identificada, que tenía una copia de llaves de la vivienda que le había entregado Rosario B., accedió al domicilio situado en la Avenida Cap Martinet y realizó una pintada en el espejo del baño: «Paga puta». El fallo indica que no ha quedado acreditado que la persona que accedió se apoderara de bolsos, objetos o joyas.

La Audiencia declara probado que Marius V., un corpulento rumano de 42 años, rapado y tatuado hasta la coronilla, y Rosario B., junto a un tercero que tampoco ha sido identificado, se dirigieron al local de la empresa de la exmujer del DJ francés el 15 de agosto de 2019 sobre las 22.00 horas. Utilizaron las llaves de la sede y desactivaron las alarmas de diferentes zonas. Una vez en el interior hicieron pintadas en el mobiliario y en el suelo y forzaron las cajas de caudales de varias para sustraer el dinero.



Los procesados, según el fallo, también abrieron la caja de seguridad que había empotrada en el suelo de las oficinas y se apoderaron del dinero y la documentación. El importe total de dinero que sustrajeron asciende a 53.230 euros. A continuación, para asegurar su huida, cogieron las llaves de un Dacia Docker y se dirigieron a Sa Caleta, donde prendieron fuego al coche con la documentación sustraída en el interior.



Los especialistas del departamento de grafística del laboratorio de la Guardia Civil de Catalunya elaboraron un informe para determinar si las pintadas de la casa tenían relación con las del interior de las oficinas. «Es probable una común autoría entre la escritura obrante en el interior de la vivienda, realizada en el espejo de un cuarto de baño, y las anotaciones manuscritas en el interior de la oficina», indica el documento.



Las juezas concluyen que el informe únicamente declara la probabilidad de que el autor de los grafismos fuera el mismo, "pero no incrimina a Marius en ninguno de los dos hechos, ya que sabemos, sin ningún género de dudas, pues así ha quedado acreditado por las imágenes grabadas en el interior de las oficinas, que allí participó una tercera persona no identificada".

Un susto

Rosario B. reconoció en el juicio que facilitó la copia de las llaves de la vivienda a una persona para amedrentar a la exmujer de Guetta y que asumiera los pagos que le estaban reclamando a él, pero no ha quedado demostrado que participara en el robo. El empleado de confianza de la ex del DJ dijo que solo le quería dar un susto. La denunciante mantuvo que se produjo un robo en su casa y aportó dos listados entre los que incluía más de 150 artículos valorados en 489.800 euros.

Cathy Guetta incluyó en los listados 11 relojes Rolex y Hublot de 250.000 euros y más de 40 joyas entre anillos, pendientes, pulseras, brazaletes y collares. "La víctima debía haber dado una cierta explicación y acreditación que corroborara la existencia de todos ellos en su vivienda. Sin embargo, no se han aportado elementos corroboradores al respecto, más allá de la declaración del chófer de la denunciante y de su propio testimonio".

«No ha aportado ninguna prueba de que todo lo denunciado le fue sustraído»

El tribunal no da credibilidad a lo que supuestamente le habrían robado. «Cuesta creer que una persona se marche de viaje una semana y lleve consigo los once relojes y las más de 40 piezas de joyería, compradas por más de medio millón de euros, que es lo que dijo. Como también cuesta creer que todo ello lo tuviera durante todo el verano en un apartamento en el que ni siquiera podía guardarlo en una caja fuerte porque no tenía llave».



La ex de Guetta «no ha aportado ninguna prueba de que todo lo denunciado le fue sustraído. Hubiese servido, por ejemplo, la factura por el transporte de las maletas desde Londres a Eivissa y la factura de regreso con menos bultos en atención a todo lo denunciado como sustraído».



La Fiscalía reclamaba para cada uno de los dos acusados una condena de diez años de cárcel y que indemnizaran a Catherine Lobé con 543.030 euros por los efectos sustraídos.