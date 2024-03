El yerno de ‘El Charly’: «Mi suegro soltaba paquetillos y hacíamos bolsas»

El 18 de septiembre de 2023, a las 1.40 horas, la Guardia Civil captó una conversación del yerno de Carlos Cortés, ‘El Charly’, con varios hombres desconocidos en el interior de un Volkswagen Touran.

El conductor del vehículo, de 32 años, les cuenta que es de su suegro y que lo compró hace tres meses, pero se lo ha quedado él. Sus interlocutores, según se desprende del atestado del Equipo Delincuencia Organizada y Antidroga (EDOA), le preguntan por ‘El Charly’.

–¿No tienen tanta pasta como antiguamente?

–Ojalá, ojalá fuera (sic) entrado yo cuando ganaban, pero, pero me dan... to lo poco que tienen me dan un montón. Me ayudan un montón, pero ojalá hubiera entrado yo cuando tenían eso en Son Banya, que ganaban millones y millones, estaría montado yo... ya te lo digo.

El yerno del presidente de la Federación de Asociaciones Gitanas de Balears (Fagib), encarcelado desde el viernes pasado, continúa con la conversación sobre el dinero y la venta de droga.

–Mi suegro soltaba algunos paquetillos, cuando entré a lo primero, que se muera mi hijo, me iba con él. Mi suegra cogía de un kilo, hacíamos bolsas de 200 y 100 gramos y a cada 100 gramos le quitaba dos y nos lo regalaba. Cuando yo vendía en la casilla pequeña de Son Gotleu ya me regalaba cada semana 50 gramos de coca.

El yerno de ‘El Charly’, que también fue detenido y quedó en libertad tras pagar una fianza de 25.000 euros, continúa hablando de que abrió un punto de venta de droga en la Soledat y que Los Pablos le dejaban traficar allí.

El juez de Instrucción número 12 de Palma recoge en el auto al que ha tenido acceso Última Hora que el yerno del principal investigado realizaba tareas de vigilancia en desplazamientos presuntamente para la distribución de la droga que le entregaba ‘El Charly’.

El EDOA sostiene que Carlos Cortés dirigía toda la operativa de la organización desarticulada en Mallorca por sus relaciones directas con los históricos jefes del narcotráfico. ‘El Charly’ poseía una gran influencia tanto a nivel político como en la gestión de Son Banya. Un ejemplo es que la exregidora de Infraestructuras de Cort Angélica Pastor le llamó para que garantizara la seguridad de unos operarios que acudieron al poblado a reparar una avería del suministro eléctrico de la Calle 3.

El exalcalde Joan Fageda se desmarca de las actividades de ‘El Charly’

El exalcalde de Palma Joan Fageda se desmarcó ayer de las actividades ilícitas de ‘El Charly’. El atestado de la Guardia Civil indica que un mensajero del expolítico informó a Carlos Cortés que un negocio «había resultado negativo». Fageda reconoce que se reunieron por la campaña electoral, pero niega cualquier relación más allá.