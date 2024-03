Acepta dos años de cárcel por realizar tocamientos a la canguro de sus hijos en una casa de Sóller

-¿Conoce los hechos por los que está aquí acusado?



-Sí.



-¿Reconoce haber participado tal y como exponen las acusaciones en sus escritos?



-Sí.



Un hombre ha aceptado dos años de cárcel por realizar tocamientos a la canguro de sus hijos en un domicilio de Sóller. El acusado, de 44 años, se ha declarado culpable este martes en la Audiencia de Palma de un delito de agresión sexual y deberá indemnizar a la víctima con 6.000 euros por los daños morales ocasionados.



Los hechos tuvieron lugar sobre las 10.00 horas del 9 de octubre de 2022. El enjuiciado aprovechó que la víctima, de 14 años, se encontraba en la vivienda ayudándole en el cuidado de sus hijos y se tumbó en el sofá apoyando la cabeza sobre sus piernas. A continuación introdujo su mano por debajo de la ropa de la adolescente acariciándole el abdomen y le preguntó por la camiseta y el sostén que llevaba bajo la sudadera.



El hombre abrazó a la menor y comenzó a besarle en la cara y después le preguntó si tenía novio. Le dijo que si no fuera porque tenía 14 años se casaría con ella. El agresor, cuando la víctima se encontraba sentada en la cama de dormitorio, la empujó y se colocó encima de ella preguntándole hasta en tres ocasiones si le podía dar un beso en la boca.



La menor consiguió zafarse del acusado propinándole dos empujones. A consecuencia de estos hechos, la perjudicada ha sufrido ansiedad y temor de que volviera a suceder. El 16 de octubre de 2022, el juzgado de Instrucción número 12 de Palma prohibió al acusado aproximarse a menos de 200 metros de la adolescente.



La Fiscalía reclamaba al inicio del proceso una condena de cuatro años de cárcel para el hombre por un delito de agresión sexual. La representante del Ministerio Público ha rebajado su petición a dos años tras llegar a un acuerdo con la abogada de la defensa y de la acusación particular. El hombre no ingresará en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos tres años y de que pague la indemnización.