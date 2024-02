El estudiante de 17 años del colegio Luis Vives que llevaba desde el lunes en paradero desconocido ha sido hallado en Alcúdia en perfecto estado y ya se encuentra con su familia, según han informado en fuentes policiales.

El caso había causado una gran alarma entre grupos de WhatsApps y circulaban versiones que no se ajustaban a la realidad, por lo que los investigadores pidieron que no se alarmara porque se trataba de una desaparición voluntaria, no forzada. «Casi siempre lo hacen por ayudar, pero en realidad crean una psicosis innecesaria, porque desde el principio estaba claro que se había ido voluntariamente. No era un caso inquietante», indicaron en fuentes policiales.

El chico cogió un autobús tras una pelea familiar y su pista se perdió el lunes entre Alcúdia y Can Picafort. Finalmente, esta tarde la Policía Local de esa primera localidad ha informado que había sido hallado en buen estado en la zona del Coll Baix.