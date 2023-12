Una mujer exculpa a su exnovio de haberla violado en el baño de una casa en Manacor

Una mujer exculpó este viernes en el juicio a su exnovio de haberla violado en el baño de una casa en Manacor. La joven aseguró ante el tribunal de la Sección Segunda que denunció tras sentirse presionada por su tía, con la que convivía. A preguntas del fiscal, reconoció que la relación que mantuvo con el acusado se prolongó durante tres años y aseguró no recordar si el hombre le amenazó con difundir un vídeo sexual de ambos.



El fiscal reclama una condena de 19 años de cárcel para el hombre por delitos de violencia habitual, quebrantamiento de condena, amenazas, lesiones en el ámbito familiar y violación. El procesado, de 37 años y nacionalidad paraguaya, sólo respondió a las preguntas de su abogada y reconoció que acudió a la vivienda de su ex a pesar de que tenía una orden de alejamiento y dijo que lo hizo para poner una inyección a su hijo, que sufre una cardiopatía. El resto de las acusaciones las negó. «Yo no la amenacé con enviar un vídeo de contenido sexual a sus familiares y nunca le pegué».



El representante del Ministerio Público preguntó a la mujer por la violación de su exnovio que denunció la noche del 23 de agosto de 2022. La perjudicada, este viernes en el juicio, explicó que su expareja la llevó al baño, pero no la forzó. «Es el papá de mi hijo, fue consentido». El hombre fue detenido por agentes de la Policía Nacional. «Pasó todo muy rápido. Mi tía me dijo lo que tenía que decir, no me obligó, fue una relación consentida», insistió.



-Y si fue consentido, ¿por qué tenía las bragas rotas?- preguntó el fiscal.



-Cada uno quiere intimar a su manera...



La mujer contó que la relación con su tía no es buena porque «ha maltratado a mi hijo mayor». La tía de la mujer no fue localizada y su declaración en el juzgado de Instrucción se reprodujo este viernes durante el juicio. La testigo explicaba que su sobrina estaba aterrorizada y que tenía mucho miedo de su ex. «La abofeteó y la arrastró del pelo hasta el baño, que está a 25 o 30 metros de la habitación. Le dijo cosas que a un ser humano no se tienen que decir». La tía de la joven denunció que vio su ropa interior destrozada y que la guardó.



La Fiscalía recoge en su escrito que el hombre, el 30 de enero de 2022, discutió con la mujer y la agarró fuertemente del cuello para lanzarla contra la cama. La agresión se produjo delante del hijo de la víctima, que tenía 4 años. El juzgado de Instrucción número 2 de Manacor condenó al acusado por estos hechos a la pena de 60 días de trabajos comunitarios e impuso una orden de alejamiento de su ex.



El enjuiciado, entre los meses de febrero y septiembre de 2022, a pesar de que sabía que tenía una prohibición de aproximación y comunicación con su expareja, acudía entre una y dos veces a la semana a la vivienda y realizaba llamadas telefónicas a la perjudicada de manera constante. El 23 de agosto, sobre las 9.00 horas, el hombre acudió a la vivienda y se dirigió al dormitorio de la joven. Una vez allí le agarró fuerte del pelo y la arrastró hasta el suelo, donde le propinó un puñetazo en la cara.



A continuación el acusado la arrastró hasta el baño y le arrancó a la fuerza la ropa interior para violarla durante aproximadamente dos minutos. El hombre, según el escrito de la Fiscalía, le refería expresiones como que era una puta, que no valía para nada y que su único propósito era acostarse con otros hombres. Al otro lado de la puerta estaba la tía de la víctima, que vivía con su sobrina desde julio de 2022 junto a los dos hijos menores de edad de la joven.



En septiembre, según el relato del Ministerio Público, el procesado le amenazó con difundir a sus familiares un vídeo de ambos manteniendo relaciones sexuales.