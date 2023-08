Piden un año y medio de cárcel por robar 250 euros a una amiga en Palma tras amenazarle con saquearle la casa

-No se te ocurra nada raro porque he pagado 50 euros a dos moros que están en el portal y como suban te saquean toda la casa.

Una joven se enfrenta a una petición fiscal de un año y medio de cárcel por robar 250 euros a una amiga tras amenazarle en su domicilio de Palma. El Ministerio Público también reclama que la acusada, de 22 años y nacionalidad española, devuelva el dinero que sustrajo a la víctima. El juicio contra la procesada se celebrará el próximo 11 de septiembre en un juzgado de lo Penal de la ciudad.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 13.30 horas del 9 de febrero de 2021. La investigada se dirigió a la vivienda de la perjudicada, situada en la calle Reis Catòlics de Palma, para hablar. Las dos mujeres habían tenido una serie de desencuentros y la acusada pidió a su amiga que le prestase dinero, pero se negó.

La encausada decidió arrinconarla en la cocina del piso y le dijo:

-Dame dinero, estoy desesperada, no me voy de aquí hasta que no me des dinero, no te voy a dejar coger los móviles para llamar a la policía... y no se te ocurra nada raro porque he pagado 50 euros a dos moros que están en el portal y como suban te saquean toda la casa.

La víctima, atemorizada, creyó las amenazas, pero consiguió llamar a su pareja para que avisara a la policía. En un momento de despiste de la acusada salió del domicilio y esperó en el exterior a que llegara la Policía Nacional. La asaltante aprovechó su huida para rebuscar entre sus pertenencias y coger 250 euros que la perjudicada no ha recuperado.

La joven fue detenida por los agentes cuando abandonó la vivienda. La Fiscalía le acusa de un delito de robo con violencia en las personas de menor entidad y reclama una condena de un año y medio de prisión y que indemnice a su amiga con el dinero que sustrajo.