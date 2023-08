Duelo en Sóller y en el montañismo balear por la muerte de Lluís Martínez Castañer

Sóller y el montañismo balear están de duelo. Lluís, el hombre fallecido este sábado tras precipitarse por un acantilado en Fornalutx, era muy conocido en la localidad por haber tenido un puesto de frutas y verduras en el mercado, que regentaba junto a su hermano.

Además, Lluís era un apasionado del deporte, especialmente del montañismo, del que era un gran aficionado. La Federación Balear de Muntanya lamentó su pérdida a través de su perfil de Facebook. «La muntanya és bella i atractiva, però alhora cruel i despietada. Avui s’ha emportat un dels nostres mentre corria per muntanya, a la Serra de Son Torrella. 33 anys massa aviat per morir. LMC que la teva llum brilli per sempre», reza la publicación.

Según fuentes de los servicios de emergencia, el suceso ha tenido lugar pasadas las 9.00 horas. El fallecido se encontraba en compañía de un grupo de amigos realizando una excursión por una zona montañosa. En un momento dado, al parecer, el hombre se habría asomado a un precipicio, resbaló y cayó al vacío. Los testigos de la tragedia han avisado de inmediato al 112.