Un motorista drogado acepta seis meses de cárcel por atropellar a un policía local en Son Moix

Un motorista que conducía drogado ha aceptado en el juicio una condena de seis meses de cárcel por atropellar a un policía local de Palma en las inmediaciones del estadio del Real Mallorca en 2021. El acusado, de 24 años y nacionalidad española, dio positivo en cannabis cuando arrolló al agente, quien sufrió heridas graves que tardaron medio año en curar. El autor del atropello se ha declarado culpable este miércoles de un delito de lesiones imprudentes y ha aceptado la retirada del carné durante seis meses.

Los hechos tuvieron lugar en torno a las 21.00 horas del 10 de diciembre. El acusado circulaba por el Camí dels Reis en una Aprilia RS50 sin seguro ni luces y a una velocidad excesiva. Un agente de la Policía Local, de 47 años, se encontraba regulando el tráfico con un chaleco reflectante y le dio el alto con una linterna. El joven, sin embargo, aceleró y se desplazó a la derecha. El policía también se movió para evitar la trayectoria del motorista, que lo arrolló.

La víctima, que cayó al suelo conmocionada, sufrió importantes lesiones en el rostro y en las piernas, entre otras partes del cuerpo, a consecuencia del atropello y tuvo que ser evacuada hasta el hospital Son Espases en estado de gravedad. Una vez allí le operaron de un ojo y recibió puntos de sutura en la cara y en la pierna izquierda. El agente necesitó seis meses para recuperarse y quedó con secuelas. El motorista dio positivo en cannabis en la prueba de drogas a la que fue sometido.

La Fiscalía solicitaba al principio del proceso judicial una condena de un año y medio de cárcel para el joven motorista por un delito de lesiones imprudentes y conducción temeraria y que indemnice a la víctima con 33.000 euros. Este miércoles, la representante del Ministerio Público y la letrada de la acusación particular han llegado a un acuerdo con el abogado de la defensa, Carlos Barceló, y han rebajado su petición a seis meses. El acusado no ingresará en prisión con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos dos años.